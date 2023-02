“L’uomo chiamato coerenza”: bufera su Allegri dopo Nantes

La clamorosa lite in diretta, nel post partita di Europa League, tra Allegri e lo studio di Sky non ha lasciato indifferenti i tifosi

La Juve ha fallito l’appuntamento con la vittoria nella gara di andata del Playoff di Europa League disputatasi giovedì sera all’Allianz Stadium. La squadra bianconera ha ottenuto solo un pareggio contro il Nantes, capacae di recuperare l’iniziale vantaggio dei torinesi firmato Dusan Vlahovic.

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post partita, il tecnico Massimiliano Allegri si è lasciato andare ad un clamoroso sfogo con chi, in studio, aveva sottolineato come non fosse arrivata la vittoria per 1-0 che sarebbe tanto cara all’allenatore. Quest’ultimo ha smntito con forza che il suo desiderio sia quello di incanalare le gare verso le vittorie ‘strimizite’ – quelle del ‘cortomuso’, per intenderci – partendo all’attacco: “Io non voglio la Juve dell’1-0 sennò mi fate diventare matto. Perché poi dopo mi stufo anche io a sentire queste c*****e che dite. Abbiate pazienza. Non voglio la Juve dell’1-0. Ho solamente detto che quando la palla la addormentiamo non va bene. Poi se sbagliamo davanti alla porta diverse situazione, gli ultimi passaggi, su questo bisogna migliorare. Ma io non voglio la squadra che vinca 1-0, non l’ho mai voluta. È un modo comune che ormai viene detto che le squadre mie voglio che vincano 1-0. Dite delle robe che sono inesatte. Vai a vedere tutti i numeri delle mie squadre: sono sempre state miglior difesa e secondo migliore attacco. Finito, risolto. Le chiacchiere le porta via il vento. Guardate i numeri, i dati di fatto. Da quelli non scappi, dal Milan alla Juventus“, le parole del tecnico.

Le reazioni social allo sfogo di Allegri dopo il pareggio col Nantes

Parecchi tifosi della Juve non hanno apprezzarto la risentita reazione di Allegri contro Stefano De Grandis – il giornalista autore degli appunti tattici che hanno fatto imbufalire il tecnico, esprimendo sui social tutto il loro disappunto.

#Allegri dice arrabbiato che non è vero che la #Juve gioca per vincere le partite 1-0. I numeri dicono il contrario: delle ultime 10 vittorie in #SerieA, 6 sono state per 1-0. L’uomo chiamato Coerenza. #JuveNantes #EuropaLeague — ¶istogol blasta Laggente (@Pistogolblasta2) February 17, 2023

Parere personale, col materiale tecnico a disposizione è lecito aspettarsi un atteggiamento, una gestione della partita diversa e sopratutto un dominio su avversari decisamente più scarsi, magari son pazzo io, ma da due son solo Madonne e pesci in faccia da chiunque #Allegri — Gianfranco Todaro🎂🍰🍭🧁 (@Charlito0374) February 17, 2023

Perché questo è il canovaccio che vediamo da due anni ormai?Sono i giocatori che si fermano o è #Allegri che vuole così? Dico anche che l’avversario era modesto e potevi mettere la qualificazione in sicurezza. — Alessandro Zarpellon (@alezarp75) February 17, 2023

#Allegri

Un allenatore che rimprovera Chiesa perché non fa la fase difensiva è un Incompetente.

Infatti i risultati si vedono😠😠😠🤯🤯👎👎👎👎 — Gian (@Gianfra44460978) February 17, 2023

A #Allegri gli piacciono i numeri Lo potrebbero mettere a fare i Bilanci magari registra tutti i costi per bene — Il Presidente IH 🖤💙🏡 (@presidentegoat) February 17, 2023