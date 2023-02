Dal Mondiale al bianconero: Pioli e Inzaghi beffati con la Champions

Una delle sorprese dell’ultimo Mondiale, già nel mirino delle milanesi, potrebbe diventare biancnero nella prossima stagione

L’ultimo Mondiale, oltre a certificare la classe cristallina di conclamati campioni come Lionel Messi e Kylian Mbappé, non a caso protagonisti assoluti dell’ultimo atto, ha regalato anche delle gradite sorprese. Giocatori promettenti sono letteralmente esplosi nella kermesse asiatica: Da Gakpo a Ounahi passando per lo stesso Enzo Fernandez, sono tanti i profili che sono usciti dal Mondiale con un valore e una valutazione rafforzati.

Tra questi, un giovane sudamericano che già si era messo in luce nel campionato tedesco, ha attirato l’attenzione dei maggiori club europei. Anche Inter e Milan, sempre attenti a cogliere le occasioni che il mercato può offrire, avevano messo gli occhi sul centrale difensivo: un ruolo che poi, soprattutto dopo il Mondiale, è diventato di vitale importanza sopratuttto per i nerazzurri. Che a fine anno dovranno salutare Milan Skriniar, già promesso sposo al PSG.

Hincapié, irrompe il Newcastle

Nonostante la precoce eliminazione patita già nella fase a gironi col suo Ecuador, Piero Hincapiè ha confermato quanto di buono si dice sul suo conto. Leader della difesa del Bayer Leverkusen, il classe 2002 ha anche il pregio, non di poco conto, di essere mancino. Una merce piuttosto rara tra i difensori di un certo livello del panorama calcistico mondiale. La sua duttilità lo porta anche a rendersi utile, all’occorrenza, come terzino sinistro: un profilo perfetto per Inzaghi e Pioli.

Peccato che nel frattempo l’ambizioso Newcastle, che veleggia verso un’insperata qualificazione alla prossima Champions League, abbia deciso di mettere mani al portafogli anche per l’ecudariano. Già protagonusta, nella scorsa estate, dello scippo Sven Botman al Milan, il club britannico si prepara a servire la doppia beffa ai due club meneghini. Un epilogo doloroso per Marotta e Maldini. Il primo credeva di aver trovato l’erede di Skriniar e forse – in caso di addio – anche di Alessandro Bastoni. Il secondo deve inchinarsi per la seconda volta in pochi mesi allo strapotere economic0 di Bin Salman, patron dei Magpies.