Roma-Verona, tegola per Mourinho: Abraham lascia il campo

Brutte notizie per la Roma: ancora un infortunio per Tammy Abraham, costretto ad uscire nel primo tempo col Verona

Tegola per la Roma di José Mourinho: il tecnico portoghese deve fare a meno di Tammy Abraham, infortunatosi nei primi minuti della partita con l’Hellas Verona.

Autore di sette gol e cinque assist finora in questa stagione, Tammy Abraham esce per infortunio: una botta in area di rigore ha costretto l’attaccante inglese a lasciare il terreno di gioco anzitempo.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della Roma, il centravanti giallorosso ha rimediato una botta al volto, restando a terra per diversi minuti, con tanto di revisione Var per un possibile calcio di rigore poi non concesso alla Roma.

Roma – Verona, Abraham esce per infortunio

Una brutta botta per Abramah, per il quale è stato necessario l’intervento dello staff medico giallorosso, col gioco interrotto per diversi minuti all’Olimpico.

Rialzatosi, Abraham è stato costretto a lasciare il terreno di gioco con una asciugamano a coprirgli l’occhio sinistro dopo il contrasto in area di rigore. Mourinho ha mandato in campo Belotti, sperando di non dover fare a meno del suo attaccante per molto tempo.