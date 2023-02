Osimhen-Vlahovic-Abraham, intreccio da 270 milioni: Mou nei guai

La big di Premier è intenzionata a piazzare il super colpo in Serie A: la Roma potrebbe restare a bocca asciutta

Fagocitato dai super colpi del Chelsea, che ha messo a segno acquisti iper milionari in tutti i reparti, il mercato di gennaio ha lasciato alcuni club insoddisfatti. In vista del prossimo anno, che andrebbe pianficato con attezione già ora per bruciare la concorrenza, le società più facoltose si stanno già muovendo per accaparrarsi i pezzi pregiati a disposizione.

Tra i club che, almeno allo stato attuale, non possono permettersi di partecipare ad aste milionarie per i big, c’è la Roma di José Mourinho. La società giallorossa, che ha appena venduto Nicolò Zaniolo al Galatasaray, potrebbe a breve essere impeganta nel respingere un assalto proveniente da Oltremanica. Il blasonato club britannico avrebbe infatti deciso di mollare le piste che portavano a Victor Osimhen e a Dusan Vlahovic, che sarebbero stati investimenti onerosi financo per la ricchissima proprietà, per lanciarsi all’assalto del centravanti inglese in forza ai giallorossi.

Il Manchester United insiste per Abraham: lo scenario

Come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Manchester United avrebbe preso più che sul serio la chiusura di De Laurentiis sulle cessioni del centravanti nigeriano e di Khvicha Kvaratskhelia. Anche i recenti rumors sulla volontà della Juve di non privarsi di Dusan Vlahovic, che ha recentemente dimostrato che quando è sano è un top player di valore assoluto, avrebbero fatto capire a ten Hag che anche mettendo sul piatto 120 milioni per l’ex Lille e 80 milioni per il serbo, i due potrebbero restare dove sono.

Ecco che allora torna di moda – anzi, diventa il primo obiettivo – Tammy Abraham. Il club capitolino potrebbe vacillare di fronte ad un’offerta superiore ai 60 milioni. Quelli che lo United potrebbe mettere sul piatto senza troppe difficoltà. José Mourinho sa che senza una cessione eccellente, il prossimo mercato non potrebbe regalargli alcuno dei profili cerchiati in rosso nella sua agenda. Se gli inglesi mettessero sul piatto 70 milioni, la Roma darebbe il via libera. Abraham tornerebbe così in Inghilterra, a guidare l’attacco di una delle grandi squadre della sempre più cmpetitiva Premier League.