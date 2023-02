Addio Roma: Zaniolo in partenza per la Turchia

Il centravanti classe ’99 è atteso nella capitale turca dove definirà il suo trasferimento al Galatasaray a titolo definitivo dopo giorni di intense trattative

Tutti i tentativi di riavvicinamento sono stati vani. Nicolò Zaniolo ha rotto il legame con la Roma dopo tre anni e mezzo di tante gioie e dolori, ma adesso è pronto per una nuova avventura tutta da scoprire in terra turca.

Il giovane centravanti classe ’99 ha lasciato la capitale per recarsi a Milano, dove proprio negli scorsi minuti ha fatto vela verso l’aeroporto. È infatti atteso ad Istanbul nelle prossime ore per poter definire il suo trasferimento al Galatasaray a titolo definitivo per una cifra indicativa intorno ai 23 milioni di euro, bonus inclusi. Sul contratto di durata quadriennale da 3 milioni di ingaggio a stagione dovrebbe essere inclusa anche la clausola rescissoria da 35 milioni di euro.