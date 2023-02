Tutti pazzi per Kvaratskhelia e Osimhen: De Laurentiis spiazza tutti

La grande stagione che sta disputando il Napoli, ha portato i top club europei a mettere nel proprio mirino i gioielli degli azzurri.

La squadra capitanata da Luciano Spalletti si trova al primo posto in classifica a quota 56 punti, a più tredici sull’Inter seconda. Questo ha portato le più grandi società europee a puntare con decisioni i gioielli di De Laurentiis, che dovrà essere bravo a resistere alle offerte che si apprestano ad arrivare. I calciatori che hanno attirato l’attenzione di mezza Europa sono Kvaratskhelia e Osimhen, che stanno disputando una stagione straordinaria. Proprio sulla possibile cessione dei due, si è espresso il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis lasciando pochi dubbi.

De Laurentiis avvisa le pretendenti: “Non ho bisogno di vendere”

Come detto, il Napoli si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, con Kvaratskhelia e Osimhen che sono finiti sulle agende dei più grandi club europei.

A spegnere il fuoco, però, ci ha pensato lo stesso De Laurentiis con un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. Il numero uno del Napoli, infatti, ha dichiarato che “non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne andranno in estate. I nostri giocatori sono molto richiesti, sì, ma non devo vendere nessuno e non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho”. Parole importanti quelle del presidente dei partenopei, che prova a rassicurare i tifosi azzurri. Kvaratskhelia e Osimhen potranno incantare il Maradona ancora a lungo.