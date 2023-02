Rivoluzione in attacco, ‘rischia’ Vlahovic: affare da 80 milioni

Assalto a Dusan Vlahovic: il Chelsea potrebbe provare a portare a Londra l’attaccante serbo in estate

Nonostante le cifre faraoniche spese sul mercato, il Chelsea targato Potter fatica a girare: risultati deludenti, in estate possibile rivoluzione partendo dall’attacco.

In estate il Chelsea potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione: le grandi somme investite nelle ultime finestre di mercato non stanno portando i risultati sperati e in estate potrebbero esserci molti cambiamenti.

Non solo per quanto riguarda la panchina (quella di Potter traballa già ora), ma anche – e soprattutto – per quanto concerne l’organico che sarà affidato presumibilmente ad un nuovo allenatore. In particolar modo, i Blues sembrano essere intenzionati a rifondare il reparto avanzato.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ci prova per Vlahovic

Pochi, pochissimi i gol messi a segno finora dalla squadra londinese. Basti pensare che il capocannoniere dei Blues è Kai Havertz, non proprio un attaccante puro e autore di cinque reti fino a questo momento.

Ecco perché in estate il Chelsea andrà a caccia di un bomber capace di invertire questo trend negativo. In cima alla lista degli obiettivi c’è Dusan Vlahovic: legato alla Juventus da un contratto fino al 2026, la sua valutazione si aggira intorno agli ottanta milioni di euro e difficilmente i bianconeri faranno sconti. Ma occhio alla possibile volontà del centravanti serbo di confrontarsi con la affascinante realtà della Premier League.