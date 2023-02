Vince la Premier, addio Serie A: la Juve non può nulla

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Tra questi troviamo il Liverpool, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Jurgen Klopp in estate. Il reparto dove i reds vogliono aggiungere maggiore qualità è il centrocampo, che necessita di rinforzi importanti. A tal proposito, l’obiettivo principale da provare a portare ad Anfield sembra essere già stato individuato dalla dirigenza inglese.

Mount pronto a salutare: c’è il Liverpool

Come detto, il Liverpool è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione, tanto che il principale obiettivo per il centrocampo sembra essere già stato individuato.

Stiamo parlando di Mason Mount, centrocampista inglese classe 1999 di proprietà del Chelsea. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i blues nel 2024, e al momento sembra rifiutare la proposta di rinnovo. Proprio per questo, stando a quanto riportato da The Athletic, il Liverpool monitora costantemente la situazione, ed è fiducioso di riuscire a portare a termine l’operazione alla riapertura del mercato. Si tratterebbe di un colpo importante per la squadra di Klopp, che si assicurerebbe un calciatore dalle grandi qualità per lungo tempo vista la giovane età del ragazzo. Sul calciatore c’è anche il forte interesse della Juventus, ma competere economicamente con i club di Premier League è un’impresa quasi impossibile. La cosa certa è che l’avventura di Mount a Stamford Bridge sia destinata a concludersi a breve.