Non c’è solo Xavi: Ancelotti bussa a casa Inter

Dopo il Barcellona, anche le Merengues piombano sul big nerazzurro: un nuovo episodio alimenta le voci sull’addio

Da sempre facenti la parte del leone negli affari della Liga spagnola, Real Madrid e Barcellona non si risparmian0, nelle loro lotte di mercato, nemmeno in vista della prossima finestra di scambi. Oltre ai talenti emergenti sul taccuino di tutti i Ds d’Europa – come Jude Bellingham – le due super potenze di Spagna potrebbero presto darsi battaglia per un big del nostro campionato.

Tecnicamente, i catalani sarebbero arrivati prima. Già andati molto vicini all’ingaggio del centrocampista nel mercato di gennaio, quando si stava concretizzando un clamoroso scambio con Kessié, alla fine il croato è rimasto a Milan. Il feeling tra il giocatore e l’ambiente nerazzurro però, sembra quasi definitivamente compromesso. Nella giornata di martedì, durante l’allenamento, il big ha prima ignorato il saluto di Javier Zanetti a bordocampo, poi è stato ripreso da un assistente di Simone Inzaghi (il preparatore atletico Fabio Ripert) durante un esercizio di riscaldamento. “Fai il serio, non siamo alle elementari“, il rimprovero subito dallo slavo.

Brozovic, irrompe il Real Madrid: Ancelotti sogna il colpo

Passato in pochi mesi da pedina insostituibile a pezzo pregiato da poter cedere in vista di un quanto mai opportuno tesoretto, Marcelo Brozovic vede il suo fututo sempre più lontano dall’Inter. L’interesse del club catalano, affatto circoscritto alla necessità di arrivare al suo cartellino a gennaio, è sempre vivo. Ma alla corsa per il metronomo croato si starebbe ora iscrivendo anche la ‘Casa Blanca’.

Con Luka Modric che, dopo oltre 10 anni di successi, potrebbe dire addio alle Merengues, l’idea Brozovic stuzzica non poco Carlo Ancelotti. Già per il solo fatto di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi rivali, il nativo di Zagabria piace da matti. Il blasone del Real Madrid è già di per sè una calamita per le ambizioni del giocatore, che potrebbe coronare la sua ottima carriera vestendo la maglia del glorios club spagnolo. Marotta trema, ma solo fino ad un certo punto. Un’ipotetica asta per Brozovic farebbe felice il cassiere di Viale della Liberazione…