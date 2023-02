“Il futuro non dipende da me”: l’annuncio alla vigilia di Inter-Porto

Alla vigilia di Inter-Porto un giocatore dei nerazzurri si è espresso riguardo al suo futuro con delle frasi piuttosto emblematiche

Alla vigilia di Inter-Porto un giocatore dell’Inter si è pronunciato riguardo alla sua situazione attuale. Le parole che ha pronunciato in una recente intervista non sono affatto casuali. Anzi, sono sintomatiche di una sensazione individuale generalmente molto positiva.

Dopo aver risolto il rebus scudetto qualche stagione fa, i nerazzurri vogliono giustamente fare il salto di qualità in Europa. Aver abbattuto teste di serie come i blaugrana allenati da Xavi ha dato nuova linfa alla squadra, la quale ora sente di potersi ripetere contro i Dragoes del Porto.

Ai microfoni di Sport Mediaset il difensore ex Lazio Francesco Acerbi non ha perso occasione di ritornare a grande richiesta sulla partita giocata (e vinta) contro l’Udinese. Il giocatore ha sottolineato come l’approccio fortemente offensivo sia un approccio in grado di ripagare in termini di risultato. Allo stesso tempo si possono però incontrare anche tanti rischi.

Bisogna dunque essere capaci a valutare al meglio quali siano le situazioni ideali in cui applicare questo modus operandi. Contro i friulani il risultato finale è stato lodevole, ma il raddoppio evitato a causa di Success avrebbe potuto creare dei grossi problemi agli uomini di Inzaghi.

Acerbi ha inoltre espresso fortemente di voler battere ad ogni costo il Porto. Non si tratta sicuramente di una partita facile, cosa che dovrà portare i padroni di casa ad una strategia di maggiore equilibrio. Scoprirsi troppo in certi contesti potrebbe rivelarsi fatale.

Ma i nerazzurri sono consapevoli della loro forza. Cosa che potrebbe risultare determinante anche alla luce di una gara così complicata. Sarà sicuramente una sfida in cui i dettagli risulteranno determinanti, affinché venga dichiarato il vincitore finale.

Acerbi incerto sul futuro: “Non dipende da me”

Dopo l’analisi tattica riguardante la partita col Porto, Acerbi ha voluto proseguire la sua intervista parlando della sua situazione attuale col club. Nonostante tempo fa sia stato bersagliato il giocatore si trova benissimo a Milano, sperando addirittura che il suo futuro possa ancora portare con sé i colori nerazzurri.

A detta sua il futuro non dipende da lui. Ragion per cui non si è voluto dilungare a riguardo, affermando di conseguenza che sarebbe meglio che a parlarne siano altri. Pensare al campo in questo momento è l’unica cosa che conta. Per il suo bene così come per quello collettivo.