Nuovo prestito o un altro addio: l’Inter ha deciso su Lukaku

Lukaku con l’Inter non sta rendendo come tutti si aspettavano. Cosa che ha portato l’Inter a valutare delle soluzioni alternative su di lui

Lukaku con l’Inter non è ancora riuscito a risultare decisivo. La stagione che ha disputato sotto la direzione tecnica di Antonio Conte non ha niente a che vedere col Big Rom che si è visto. L’annata dello scudetto per gran parte porta il suo nome. Nome che fino ad oggi non si è quasi mai iscritto all’albo dei trionfanti.

Che si tratti di campionato o Champions League il risultato purtroppo è simile. Si parla in egual modo di uno stato di forma che non convince affatto. Dati alla mano l’attaccante belga ha realizzato due gol e un assist in 11 partite di campionato. Entrambe le reti sono giunte nelle partite contro Lecce e Udinese.

In Champions si può registrare invece una sola marcatura, avvenuta durante la straripante vittoria ottenuta contro il Viktoria Plzen. Bisogna comunque considerare il fatto che la “colpa” di questi dati così sottotono non è da attribuire esclusivamente al giocatore.

Un mix di infortuni particolarmente fastidioso ha portato infatti a questi risultati. I due stop fisici dovuti a qualche problema alla coscia e al bicipite femorale lo hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo. E al suo ritorno ha sempre dato l’idea di non essersi mai ripreso.

Ma tralasciando la questione fisica, è evidente come ci sia qualcosa che non vada. Questo calo così improvviso della sua media realizzativa non è comunque una novità. Già dai tempi del suo ritorno al Chelsea non aveva affatto convinto con le sue prestazioni.

Potrebbe essere proprio il club londinese ad accogliere nuovamente il bomber belga alla sua corte. Ma questo dipenderà solo ed esclusivamente da ciò che vorrà fare l’Inter.

Lukaku rimarrà all’Inter ad una sola condizione

Le permanenza di Lukaku all’Inter arriverà solamente ad una condizione. Tralasciando i vari stop fisici ormai il fulcro offensivo della squadra è Edin Dzeko. Cosa che rende davvero difficile imporsi da parte sua. Tuttavia una speranza c’è, e va sfruttata appieno.

Nel caso in cui Big Rom dovesse tornare ai suoi soliti standard i nerazzurri i nerazzurri saranno ben felici di rinnovare il suo prestito dal Chelsea. Diversamente prenderanno altre soluzioni. Il suo rendimento è dunque nella lente di ingrandimento di Inzaghi. Se questa situazione dovesse proseguire sarebbe pronto un vero e proprio sacrificio.

Per l’attaccante i prossimi mesi saranno decisivi. Ora il suo futuro a Milano è appeso a un filo.