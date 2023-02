Super colpo e messaggio alla Juve: “Via per 60 milioni”

Il calciomercato della Juventus può prendere forma con largo anticipo rispetto all’estate: arriva l’annuncio sul gioiello sognato da Allegri

Il giornalista de ‘Il Giorno’ Fabrizio Carcano è intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ per parlare dei gioielli dell’Atalanta che tanto stanno attirando l’attenzione dei grandi club europei.

In primis la Juventus che tra pochi mesi registrerà una vera e propria rivoluzione. Dopo aver visto cambiamenti di un certo peso ai piani dirigenziali, la ‘Vecchia Signora’ è quindi destinata a cambiare pelle per tentare la risalita nel calcio italiano e, in caso di qualificazione, anche in Europa. Ed in tal senso, il nome di Rasmus Hojlund rimane in pole position per guidare l’attacco della Juve l’anno prossimo. Il gioiello danese sta stupendo tutti in Serie A, tra gol, grandi prestazioni ed uno scomodo quanto ambizioso paragone con Erling Haaland. In tal senso, Carcano è sicuro di quello che sarà il futuro del 20enne di Copenhagen: “L’Atalanta non vuole vendere Hojlund quest’anno. Fargli giocare una competizione europea nella prossima stagione, potrebbe far lievitare il prezzo. Il suo percorso è simile a quello di Haaland. In estate, sotto i 40 milioni, non si muove di certo”. Una posizione netta quella del noto giornalista che, tuttavia, apre poi all’addio ad altre condizioni: e la Juventus può davvero sperare nel colpaccio, visto che da mesi lo ha puntato come possibile erede di Dusan Vlahovic.

Da Hojlund a Lookman: doppio annuncio

Il serbo è sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’ e Hojlund è il preferito dai vertici bianconeri: “Se arriva un’offerta da 60 milioni, può andare“. Carcano si è concentrato poi su gli altri gioielli della ‘Dea’.

“L’Atalanta potrebbe fare cassa questa estate con Koopmeiners e Carnesecchi. Gasperini ha un contratto fino al 2024, ma non è stato ancora rinnovato, come successo in passato. Ma il suo futuro è nerazzurro”. Per un’altra stella esplosa agli ordini di Gasperini, poi, potrebbe prospettarsi un altro tipo di bianconero: “Lookman al Newcastle? I soldi che hanno da spendere sono clamorosi”, ha dichiarato il giornalista riguardo all’attaccante nigeriano ma nato a Londra. Lookman piace tanto in Serie A, alla Juventus in primis che come detto non perde di vista nemmeno Hojlund. Una bottega cara quella atalantina: ma sia Hojlund che Lookman, alle giuste condizioni, potrebbero vestirsi di bianconero.