Juve devastata, Vlahovic se ne va: sostituto a sorpresa

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Torino bianconera: spunta l’erede, adesso la Juventus può cambiare i suoi piani

Non è stata la stagione dei sogni quella che la Juventus ha vissuto fino a questo momento. Non lo è stata nemmeno per Dusan Vlahovic che, dopo un finale di annata incolore, sperava di potersi rilanciare con la casacca bianconera addosso.

Difficile il momento della squadra di Allegri che, incassata la pesante eliminazione dalla Champions League, deve pensare al big match contro l’Inter. Un derby d’Italia che dirà tanto per quanto riguarda il campo: il calciomercato a fine stagione, invece, può riservare una grande sorpresa.

Juve-Vlahovic, aria di addio: già scelto l’erede

Il centravanti serbo, nuovamente ko per infortunio (la presenza con l’Inter è a forte rischio), potrebbe dire addio alla ‘Vecchia Signora’. Dal punto di vista fisico l’ex Fiorentina non ha dato garanzie, ecco perchè in caso di mancato accesso alla prossima Champions League i bianconeri si ritroverebbero costretti ad apporre un importante ridimensionamento alla rosa di Allegri. A partire proprio da Vlahovic, la cui cessione servirebbe per fare cassa oltre che nella ricerca di un sostituto di spessore. E le attenzioni della dirigenza bianconera sono poste in Serie A, dove il profilo di Ademola Lookman piace e non poco per l’attacco juventino.

Il gioiello protagonista con l’Atalanta (ha già segnato 6 reti, con 3 assist in 13 presenze complessive) verrà monitorato con attenzione e in estate, con il possibile addio del serbo, i bianconeri potrebbero parlarne con l’Atalanta. Il nazionale nigeriano è arrivato a Bergamo dal Lipsia per 9 milioni di euro solo alcuni mesi fa, adesso la sua valutazione è più che raddoppiata. La Juve, dunque, rimane alla finestra.

Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Vlahovic e dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League: l’ombra di un pesante ridimensionamento è dietro l’angolo.