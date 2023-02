HIGHLIGHTS | L’Inter cade a Bologna e il Milan ne approfitta: c’è l’aggancio

Nel lunch match della domenica, Bologna ancora fatale per l’Inter. Il Milan vince ancora e aggancia i cugini al secondo posto

Gol, emozioni e sorprese nella 24esima giornata di Serie A, che si disputa spalmata su più giorni, come ormai accade sempre più soventemente. Nel primo incontro di giornata, dopo l’ottima prestazione in Champions contro il Porto l’Inter di Simone Inzaghi cade ancora al Dall’Ara. Stavolta non c’è Radu che tenga: è Orsolini a punire i nerazzurri con un gran gol al 76′.

I meneghini confermano così la loro allergia alle partite immediatamente successive a big match: anche dopo l’impresa di San Siro contro il Napoli, infatti, era arrivato il passo falso di Monza. Nella gara delle 15, prima gioia per Paulo Sousa, che con la sua Salernitana travolge il Monza con le reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva. Spettacolare 2-2 nella gara delle 18 tra Udinese e Spezia, che impattano 2-2. Buon punto per i liguri, alla prima uscita della nuova gestione Semplici.

HIGHLIGHTS Serie A: tabellini e classifica dopo le gare della domenica

Nel posticipo serale, il Milan vince ancora raggiungendo prorpio i cugini a quota 47 in classifica. Contro l’Atalanta nel primo tempo è decisiva l’autorete di Juan Musso, sfortunato nella carambola sul palo dopo i bolide di Theo Hernandez da fuori area. Da segnalare, prima del raddoppio all’87’ di Junior Messias, il ritorno in campo, al minuto 73, di Zlatan Ibrahimovic. 280 giorni dopo quel Sassuolo-Milan che consegnò lo scudetto ai rossoneri.

Bologna-Inter 1-0 76′ Orsolini

Salernitana-Monza 3-0 51′ Coulibaly, 65′ Kastanos, 71′ Candreva

Udinese-Spezia 2-2 6′ Nzola (S), 22′ Betuncal (U), 55′ Pereyra (U), 72′ Nzola (S)

Milan-Atalanta 2-0 26′ aut. Musso, 87′ Junior Messias

La classifica di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Roma 44*, Lazio 42*, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32*, Torino 31*, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Fiorentina 25*, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17*, Sampdoria 11*, Cremonese 9*.