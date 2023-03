Scamacca nostalgia in Serie A: c’è una ipotesi per il ritorno

Il ritorno di Scamacca in Serie A potrebbe avvenire a breve. Tutti i tifosi attendono con trepidazione che il bomber italiano torni a casa

Scamacca in Serie A è sempre stato una sorta di piacere proibito. Un attaccante con le sue caratteristiche in Premier League avrebbe potuto fare una carriera decisamente diversa. Ma per quanto sia prematuro parlarne i numeri non gli stanno dando ragione. Non al momento almeno.

Solo 16 presenze condite da tre reti con gli Hammers. La sua giovane età fa sì che il pubblico spesso e volentieri lo perdoni davanti a certi errori. Ma non tutti i tifosi sono capaci di essere così comprensivi. Soprattutto per coloro che conoscono il suo potenziale.

Proprio per questo motivo la nostalgia del campionato italiano per lui si potrebbe far sentire. Di recente è emersa una notizia che ha scosso gli animi del pubblico. L’attaccante ha infatti interrotto i rapporti con il suo storico agente. Ad oggi dunque il classe 1999 si trova davanti ad un bivio.

Rimanere in Premier League oppure tornare in Serie A? Le grandi della lega nostrana hanno già gli occhi che luccicano. Tempo fa si era parlato di come il suo valore si fosse abbassato. Erano tempi diversi chiaramente, ma ad oggi la situazione non sembra cambiata.

Ragion per cui numerosi club potrebbero approfittarne. Tra cui proprio il Milan: ecco come.

Scamacca al Milan: Maldini ci proverà per l’estate

Scamacca ai rossoneri è sempre piaciuto molto. La società milanese non ha mai nascosto un concreto interesse per il giocatore, che nell’estate trascorsa ha firmato con il West Ham al seguito di una trattativa davvero clamorosa. Ad oggi però lo scenario è favorevole più che mai.

Maldini potrebbe tentare il forcing per l’attaccante, consapevole del fatto che trattare con i club inglesi è sempre un terno al Lotto. Ma il suo valore per forza di cose ai minimi storici potrebbe rappresentare per i rossoneri un grande vantaggio.