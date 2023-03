Assalto a Lautaro, Inter tentata dallo scambio: colpo da 70 milioni

La big non molla la presa sul bomber nerazzurro: affare con scambio per un colpo da 70 milioni: Marotta riflette

Già metabolizzata la dolorosa rinuncia a Milan Skriniar, promesso sposo del PSG, l’Inter si prepara a fronteggiare gli assalti delle big europee su almeno altri tre gioielli presenti in rosa. Uno è Alessandro Bastoni, la cui scadenza di contratto si avvicina pericolosamente; l’altro è Nicolò Barella, da sempre pallino di Jurgen Klopp ma non solo, e poi c’è lui. Lautaro Martinez. Già sogno proibito del Barcellona dai tempi di Antonio Conte, quando c’era ancora la famosa clausola da 105 milioni esercitabile fino ad una determinata data, il bomber argentino resta nel mirino delle grandi di Spagna.

Considerando le difficoltà economiche del club nerazzurro, la dirigenza potrebbe ‘accontentarsi’ di una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni per rinunciare ad uno dei suoi big. Si dà il caso che un top club, stuzzicato anche dall’idea di strappare il sudamericano alle rivali, sarebbe disposto ad onorare le richieste meneghine. Con una proposta che prevederebbe anche uno scambio.

Lautaro al Real, Camavinga sul piatto

Come riferito dal portale spagonolo ‘Todofichajes.com‘, il Real Madrid non si sarebbe affatto dimenticato dell’attaccante albiceleste. Carlo Ancelotti è sempre alla ricerca di un attaccante che possa garantire un certo numero di gol da affiancare a Karim Benzema. Il transalpino, per quanto ancora una certezza dal punto di vista realizzativo e non solo, inizia ad avere dei problemi fisici. Oltre ad una carta d’identità che il prossimo anno dirà 36.

L’idea del club iberico è quella di mettere sul piatto, nell’affare, niente di meno che Eduardo Camavinga. Il giovane talento francese, spesso sacrificato dal tecnico di Reggiolo sulla corsia di sinistra in fase difensiva, potrebbe essere la chiave di volta per convincere i nerazzurri a cedere il loro attaccante. Ovviamente l’affare prevederebbe anche un conguaglio cash da parte del presidentissimo Florentino Perez, che dovrebbe sborsare non meno di 20 milioni cash da inserire nella trattativa.