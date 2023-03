Blitz a Torino: così Vlahovic va via dalla Juventus

Vlahovic potrebbe fare le valigie a breve. Ad attenderlo c’è un top club conosciuto e temuto da tutta Europa: ecco di quale squadra si parla

Vlahovic è uno dei giocatori che più si rende utile per questa Juventus. Agonismo, tecnica e grinta da vendere. Questi sono i suoi tre ingredienti migliori per spaccare ogni partita. La sua attitudine vincente non è passata inosservata davanti agli occhi degli altri club.

Così sono arrivate delle offerte. Alcune di queste particolarmente “decise”, cosa che ai bianconeri in un momento simile potrebbe fare decisamente comodo. Perdere un elemento del genere sarebbe certamente un duro colpo. Ma avere con sé una liquidità così proficua sarebbe comodo.

Una situazione molto ambigua, davanti alla quale il club di Torino sembrerebbe aver tentennato parecchio. Quando certi club bussano alla tua porta opporsi è difficile. Anche davanti al giocatore più indispensabile in assoluto. Cadere in tentazione è dunque molto facile.

Il fatto che il club abbia già trovato un suo sostituto non è casuale. Ma è indice di come entrambe le proprietà siano realmente intenzionate a fare sul serio. Tempo fa si era fatto un gran parlare riguardo alla cessione di De Ligt al Bayern Monaco. L’ennesimo tassello di una “sinergia” piuttosto prolifica tra la Juve e i bavaresi.

Un’indiscrezione emersa nelle ultime ore ha fatto insorgere nuovamente i tifosi. Sembra infatti che il club tedesco voglia farsi avanti proprio per l’attaccante serbo. Un glorioso ritorno che potrebbe risanare nell’immediato le casse bianconere. Anche se a livello tecnico sarebbe davvero difficile rimpiazzare l’ex Fiorentina.

Dopo la partenza di Robert Lewandowski a Monaco di Baviera si sente la mancanza di un bomber degno di questo nome. Ragion per cui hanno voluto fare la spesa nel campionato nostrano. Più precisamente a Torino, target principale nonché fonte di numerose operazioni.

Vlahovic al Bayern: l’offerta dei bavaresi

Allegri a breve potrebbe perdere Dusan Vlahovic, uno dei suoi pupilli più apprezzati in assoluto.

Petralito, intermediario di mercato del Bayern, pochi giorni fa era presente all’Allianz Stadium. Molto probabilmente si trovava lì per sondare il serbo, per il quale la società bavarese ha avanzato l’ennesima offerta. Nei giorni a seguire ci saranno sicuramente altre novità in merito.

Si parla infatti di una vicenda per il momento ancora poco chiara. Ma man mano che le carte verranno scoperte la nebbia sarà sempre meno fitta. Già così il quadro risulta comunque abbastanza chiaro.