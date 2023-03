Vlahovic se ne va: Allegri ha già scelto l’erede

La Juventus è pronta a dire addio a Dusan Vlahovic: scelta fatta, ecco la richiesta di Allegri per rimpiazzare il serbo

Una vittoria sofferta, quella nel derby della Mole contro il Torino, per la Juventus che adesso non vuole più fermarsi e continuare la risalita.

La classifica rimane deludente, i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze ha compromesso una stagione che stava cominciando a spostarsi sui binari giusti. È per questo che, in vista della prossima stagione, l’ottimismo e la voglia di rivalsa ci sono eccome. Mancano adesso solo quattro giorni alla super sfida contro la Roma di Josè Mourinho ma, nel frattempo, i pensieri sono tutti rivolti al calciomercato estivo. Una sessione che registrerà non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri: uno tra tutti, il probabile addio di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è da mesi tra le possibili uscite visto che frutterebbe alle casse bianconere un tesoretto da non meno di 70-80 milioni di euro. Lo scenario che pare prospettarsi per giugno è infatti già abbastanza chiaro: via Vlahovic, sul taccuino di diverse società europee, e spazio ad un degno sostituto ma a costi decisamente più contenuti.

Juve, colpaccio dalla Spagna: ecco il nuovo bomber

Per dare ossigeno alle casse della ‘Vecchia Signora’ e al contempo rendere competitiva la squadra in vista del prossimo anno. Dalla Spagna pare infatti prospettarsi una suggestiva ipotesi, espressamente richiesta da Massimiliano Allegri.

Stando a quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, la Juventus avrebbe posto nel mirino Enes Unal, attaccante turco in forza al Getafe. In scadenza nell’estate 2025, la punta è stata già accostata al club di Torino che adesso sembrerebbe intenzionata a fare sul serio in vista di giugno. Lo stesso Allegri, come anticipato, sarebbe un grande estimatore di Unal e lo avrebbe chiesto come erede di Vlahovic per la prossima stagione. Il 25enne ex Villarreal viene valutato non meno di 30 milioni dal Getafe: in questa stagione ha collezionato 26 presenze complessive con 9 gol e 5 assist vincenti.