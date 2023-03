“E’ grave quello che sta facendo”: squalifica UFFICIALE per Mourinho

Fa ancora discutere il clamoroso episodio di Cremona, dove Mourinho è stato espulso lanciando poi accuse nel post-gara

Terremoto Roma. O forse sarebbe meglio dire ‘Terremoto Mourinho‘, considerando le incredibili parole pronunciate dallo Special One ai microfoni di DAZN nel caldo post gara dello ‘Zini’ di Cremona. La sconfitta sul campo – che ha fatto scalpore, considerando che i lombardi non avevano mai vinto in Serie A quest’anno – ha di fatto ingigantito il tutto. Il tecnico ex Inter e Real non ha cercato attenuanti per il ko, ma le sue dichiarazioni sull’episodio incriminato hanno fatto discutere. Forse più della sconfitta stessa.

Già protagonista di un’uscita anticipata dal campo prima della fine del primo tempo, successivamente espulso dall’arbitro Piccinini dopo qualche secondo dall’inizio della ripresa, il tecnico portoghese – che il diverbio lo ha avuto fondamentalmente col quarto uomo Serra – ha lanciato pesanti accuse nel post-partita. Le sue parole sono state oggetto di forti critiche da parte degli addetti ai lavori. Che il giorno dopo, ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘Radio Radio‘, non hanno mancato di stigmatizzare il comportamento dell’allenatore lusitano.

Mourinho, la critica è impietosa: stangata UFFICIALE

“Penso sia grave quello che sta facendo Mourinho. In trent’anni di carriera non aveva mai sentito parole del genere nei suoi confronti, ma la Cremonese in 27 anni non aveva vinto una partita di Serie A“, ha esordito il giornalista Stefano Agresti.

“La Cremonese finora non aveva mai vinto e batte la Roma che ha uno del monte ingaggi più alti del campionato. La Cremonese ha perso o pareggiato con tutti, ma noi stiamo parlando di quel che ha detto il quarto uomo“, ha concluso. Mourinho in questi minuti è stato ufficialmente squalificato per 2 giornate, oltre a 10mila euro di multa, dal Giudice Sportivo. L’accesa contestazione in seguito all’espulsione e nel post gara, costano caro allo ‘Special One’ che contro Juventus e Sassuolo non sarà in panchina a guidare i giallorossi.