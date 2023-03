Interessamento dei legamenti: tegola in vista del Napoli

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: per la sfida con l’Udinese non ci sarà il difensore Giorgio Scalvini

Tegola Scalvini per l’Atalanta: Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del difensore classe 2003 in vista della sfida in programma sabato pomeriggio contro l’Udinese.

Brutte notizie per l’Atalanta in vista della partita di sabato con l’Udinese. Dopo aver recuperato Mario Pasalic a centrocampo, ora Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 che quest’anno ha giocato ventuno partite, segnando due gol e realizzando un assist tra campionato e Coppa Italia.

Un’assenza quasi annunciata quella di Scalvini il quale aveva lasciato anzitempo il terreno di gioco nell’infelice trasferta sul campo del Milan. Non sembrava grave, ma l’infortunio alla caviglia non è stato smaltito del tutto.

Atalanta, Scalvini out con l’Udinese

In questi giorni, infatti, Giorgio Scalvini ha continuato ad accusare dolore alla caviglia. Le visite specialistiche hanno evidenziato la presenza di un “trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno”.

Un problema che costringerà Scalvini a saltare non solo la sfida con l’Udinese, ma presumibilmente anche quella in programma l’11 marzo sul campo del Napoli.