Irrompe anche l’Inter: Juve e Roma sono avvisate

Non solo Juventus e Roma su Emiliano Martinez: anche l’Inter si inserisce nella corsa al portiere argentino

Il prossimo anno Emiliano Martinez potrebbe difendere i pali di una big di Serie A: dopo aver vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina, l’estremo difensore potrebbe arrivare in Italia.

Classe ’92 argentino, Emiliano Martinez si è messo in mostra nei recenti Mondiali in Qatar. Ormai iconica, in patria e non solo, la parata su Kolo Muani nella finalissima con la Francia che ha visto trionfare Messi e compagni.

All’Aston Villa dal 2020, Emiliano Martinez vanta una lunga esperienza proprio in Premier League, campionato nel quale è approdato tredici anni fa, quando l’Arsenal lo prelevò dal settore giovanile dell’Independiente.

Calciomercato Inter, sfida a Juventus e Roma per Emiliano Martinez

Nelle scorse settimane si è parlato dell’interessamento di Roma e Juventus per il portiere classe ’92 il quale potrebbe essere tentato dalla possibilità di confrontarsi con il calcio italiano.

Occhio, però, al possibile inserimento dell’Inter come sottolineato dal giornalista turco Ekrem Konur, esperto in calciomercato. Il club nerazzurro potrebbe farci un pensierino per garantirsi una validissima alternativa ad Onana.