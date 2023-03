HIGHLIGHTS | Bajrami all’ultimo respiro: che beffa per la Cremonese al Mapei!

Nella penultima gara del 25esimo turno, il Sassuolo piega la Cremonese grazie ad un ottimo primo tempo: i lombardi tornano ultimi

In una giornata che aveva già visto i pareggi tra Sampdoria e Salernitana e soprattutto quello tra Spezia e Verona, l’occasione per la Cremonese poteva essere ghiotta. Una vittoria sul pur difficile campo del Sassuolo avrebbe consentito ai grigiorossi di rinnovare le ambizioni salvezza, già corroborate dallo storico successo contro la Roma di martedì scorso.

Ad un certo punto della gara la missione pareva per lo meno compiuta a metà. Dopo un primo tempo in cui i lombardi erano andati sotto di due gol per effetto delle reti di Laurentié al 26′ e di Frattesi al 41′, nella ripresa l’undici di Ballardini aveva rialzato la testa. Proprio quando tutto sembrava indirizzato verso un’agevole vittoria dei neroverdi, era uscito fuori ancora una volta il carattere della ‘Cremo’, mai doma. E così, il subentrato Dressers nel giro di 21′- tra il 62’e l’83’ – firmava la clamorosa rimonta dei grigiorossi. Che per lo meno avevano cullato il sogno di tenere il passo delle squadre che li precedono in classifica, mostrando ancora una volta uno spirito che forse meriterebbe un’altra posizione nella graduatoria del massimo campionato. Invece, al 92′, l’ennesima beffa: è Nedim Bajrami a spegnere in pieno recupero le speranze della squadra di Ballardini.

HIGHLIGHTS Sassuolo-Cremonese 3-2: tabellino e classifica

Sassuolo-Cremonese 3-2



16′ Laurentié (S), 41′ Frattesi (S), 62′ e 83′ Dressers (C), 92′ Bajrami (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 50, Lazio 48, Roma 47, Milan 47, Atalanta 42, Bologna* 35, Juventus 35**, Udinese 32, Monza 32, Torino* 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21, Hellas Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.

*Una partita in meno

**Quindici punti di penalizzazione