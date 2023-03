Gasperini alla Juventus: solo ad una condizione

Gasperini potrebbe approdare a Torino solamente ad una condizione. Si tratta di un “vincolo” sul mercato che l’allenatore potrebbe imporre

L’attuale tecnico dell’Atalanta non si trova affatto in una situazione favorevole. Sembra infatti che l’ex Genoa sia ai ferri corti con la società bergamasca, la quale potrebbe addirittura pensare di rimpiazzarlo. Cosa non facile, visto il gioco fortemente identitario che i nerazzurri hanno ad oggi.

Trovare un’altra figura capace di imporre la sua ideologia di gioco non sarà facile. E probabilmente, col senno di poi, potrebbe anche non essercene bisogno. Ma per il momento la situazione attuale dice questo. E suggerisce il club coinvolto a correre ai ripari.

In queste situazione, si sa, c’è sempre chi è pronto ad approfittarne. E potrebbe essere proprio il caso della Juventus. Visto l’esonero di Allegri che oscilla tra la certezza e il dubbio perenne, i bianconeri potrebbero rivolgersi proprio al profilo di Giampiero Gasperini per rimpiazzarlo.

Si era già parlato giorni fa di questa sinergia. Ebbene, oggi sembra che il “pericolo” in questione si sia nuovamente presentato. I bianconeri infatti potrebbero volerlo ingaggiare per dare una nuova filosofia di gioco alla squadra. La quale oggi, nonostante il periodo positivo, non sembra possederne una.

Il che è un vero peccato, vista la qualità della maggior parte degli elementi che sono presenti in rosa. L’ingresso del Gasp a Torino potrebbe essere un sogno che si avvera. Sognare non costa nulla, certo. Tuttavia ciò in questo caso potrebbe avvenire solamente ad una condizione.

Condizione che, nel caso in cui non dovesse essere rispettata, lascerebbe tutto così come risulta attualmente. Ovvero con un allenatore che si trova “in conflitto” con la società. Ragion per cui determinate richieste risultano assolutamente legittime. Ammettendo che siano veritiere, naturalmente.

Gasperini richiede Koopmeiners alla Juve: ecco perché

Attualmente Gasperini con la sua Atalanta non sta vivendo affatto un buon periodo. Cosa che, rapporti tesi con i piani alti a parte, secondo La Repubblica potrebbe portare ad un addio già dalla fine della stagione in corso. Scenario a cui i tifosi non vogliono neanche pensare, ma che si teme possa essere tristemente necessario.

A rigor di logica l’allenatore classe 1958 potrebbe decidere di portare con sé uno dei suoi pupilli più apprezzati. Ovvero Teun Koopmeiners, todocampista puro in forza proprio all’Atalanta. Il pressing del Napoli sul giocatore non facilita affatto il voler soddisfare questa richiesta. Ma le due parti giungeranno eventualmente ad un accordo comune.