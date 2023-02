Allegri rischia, l’Atalanta osserva: asse caldo Bergamo-Torino

Questa seconda parte di stagione permetterà alle società di valutare l’operato dei rispettivi allenatori, per decidere se continuare insieme.

La seconda parte di stagione risulterà decisiva per molti allenatori, sopratutto quelli che non stanno rendendo come ci si sarebbe aspettato.

Tra questi troviamo Massimiliano Allegri, che non è sicuro della permanenza a Torino. La vecchia signora, infatti, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League, starebbe pensando di cambiare guida tecnica al termine della stagione, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze. Qualora l’addio al tecnico livornese si verificasse, la dirigenza bianconera sembra avere già in mente il possibile sostituto.

Allegri in bilico: la Juventus monitora Gasperini

Come detto, la dirigenza bianconera valuterà questi ultimi mesi di stagione prima di prendere una decisione definitiva sul futuro di mister Allegri.

In caso di addio al tecnico livornese, la Juventus avrebbe individuato Gian Piero Gasperini come sostituto. La dirigenza della Dea, infatti, soprattutto in caso di mancata qualificazione in una competizione europea, potrebbe decidere di interrompere il ciclo con il tecnico piemontese. Proprio per questo la vecchia signora è vigile, pronta a sfruttare un eventuale divorzio tra tecnico e Atalanta. I nerazzurri, qualora Gasperini salutasse ufficialmente, sembrerebbero pronti a piombare su Ivan Juric, che sta facendo bene nella sua prima stagione alla guida del Torino. I granata si trovano attualmente al nono posto in classifica con 31 punti, a meno dieci dalla zona Europa e con una partita in meno. Questi ottimi risultati hanno portato l’Atalanta a monitorarlo con attenzione, rendendolo il primo obiettivo in caso di separazione da Gasperini. La parte finale di stagione si avvicina sempre di più, e stara agli allenatori cercare di cambiare questa situazione per restare aggrappati alle rispettive panchine.