Marotta pronto alla rifondazione: il primo colpo sarà a parametro zero

Marotta è pronto alla rivoluzione. Per riportare i suoi nerazzurri ai fasti di un tempo potrebbe essere disposto a tutto: ecco cosa farà

Marotta è pronto a tentare il tutto per tutto per risanare la condizione dell’Inter. Soprattutto grazie al dislivello del Napoli la stagione dei nerazzurri almeno in campionato non sta prendendo una buona piega. Cosa che richiede per forza di cosa una “revisione” massiccia degli obiettivi di stagione.

Senza ombra di dubbio la criticità maggiore sarebbe il non presentarsi all’appuntamento con la Champions League. Competizione che per l’Inter ormai è una ricorrenza. Interrompere all’improvviso questa tradizione sarebbe dunque un vero peccato.

Ma si sa, il futuro non è mai certo quando si tratta di calcio. Ragion per cui portarsi avanti deve essere sempre la massima priorità. A cominciare dai punti fondamentali. In questo caso sarebbe doveroso ripartire dalla panchina. Inzaghi per il momento ha la fiducia da parte della dirigenza.

Ma prossimamente dovrà tirare fuori il meglio dai suoi, per far sì che non venga esonerato. Nel caso in cui lo scossone non dovesse arrivare il ds potrebbe pensare ad un suo fedelissimo. Le accuse all’ex tecnico della Lazio ormai sono sempre più incessanti. Situazione che è diventata per ovvie ragioni davvero difficile da sostenere.

Un cambio in panchina così improvviso potrebbe rappresentare un fulmine a ciel sereno. Ma porterebbe con sé anche qualche aggiunta. Cosa che ad una rosa dalla coperta così corta non può che giovare. Soprattutto a centrocampo, dove spesso e volentieri i rincalzi non sono mai stati all’altezza.

Nel prossimo paragrafo si potrà vedere il modo in cui l’Inter potrebbe cambiare nel caso in cui l’attuale tecnico venisse esonerato. Sono solo suggestioni chiaramente, ma lo scenario in questione per quanto plausibile potrebbe non essere così lontano dalla realtà.

Ecco il piano di Marotta per risollevare l’Inter

Marotta in caso di esonero di Inzaghi potrebbe pensare ad Allegri. Ma questo potrebbe accadere solo nel caso in cui il tecnico toscano si dovesse “slegare” da Torino. Sono due destini ad oggi appesi a un filo, che a sua volta potrebbe far gongolare i nerazzurri in un certo senso.

Eventualmente Allegri potrebbe a sua volta portare con sé Rabiot a Milano. Il centrocampista si trova attualmente in scadenza, con un contratto che non sarà più valido a partire dal 30 giugno 2023. Vista la mancanza di alcuna proposta di rinnovo i puntini in questione si potrebbero unire come unica conseguenza.