Inzaghi di nuovo sotto accusa: “Fa sempre le stesse cose”

Dopo la nuova sconfitta subita dall’Inter per mano del Bologna, arrivano nuove critiche nei confronti di mister Simone Inzaghi e non solo

L’Inter è inciampata anche stavolta. Esattamente come già accaduto nella passata stagione (e quel ko fu fatale per la conquista dello Scudetto), Lautaro e compagni sono caduti miseramente al Dall’Ara contro il Bologna. L’anno scorso sulla panchina rossoblù c’era Sinisa Mihajlovic, in questa occasione invece una parte del merito se l’è presa il grande ex nerazzurro Thiago Motta.

La compagine emiliana è ormai la bestia nera della ‘Beneamata’. E la nuova sconfitta (la settima in campionato) subita dai lombardi ha permesso al Milan targato Stefano Pioli di agganciare i cugini al secondo posto a quota 47 punti. Domani sera, inoltre, potrebbe capitare la stessa situazione con la Roma di José Mourinho, se i giallorossi dovessero avere la meglio sulla modesta Cremonese. Ciò impone delle riflessioni, perché senza dubbio così non si può proseguire il cammino. Simone Inzaghi, dal suo approdo a Milano, si è reso protagonista in positivo di alcuni successi che meritano di essere evidenziati, ma allo stesso tempo pesa non poco il rendimento insoddisfacente della squadra sul giudizio inerente al tecnico piacentino. Non a caso, parecchi tifosi vorrebbero l’esonero a fine stagione e il conseguente cambio della guardia in panchina.

Inter, Pruzzo su Inzaghi e non solo: “Alcuni giocatori si credono più forti di quello che sono”

Su Inzaghi e non solo si è così espresso il noto ex centravanti Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’: “A Inzaghi non riesco ad imputare più di tanto per la partita di ieri, ma più che altro perché fa sempre le stesse cose fondamentalmente“.

“In squadra mi preoccupa vedere certi scollamenti, ci sono giocatori che sembra ti facciano un favore a giocare – ha aggiunto Pruzzo -. E poi c’è chi si crede molto più forte di quanto in realtà è, come Brozovic ad esempio“. Inevitabilmente, c’è preoccupazione in vista del match di ritorno in Champions League contro il Porto: “Ora speriamo bene per quella partita in Portogallo. Se la squadra non dovesse uscirne bene, sarebbe una delusione totale che condizionerebbe l’intera annata“.