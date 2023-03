Colpo da Champions, il Napoli lancia la sfida al Milan

Il Milan torna sul vecchio pallino già seguito tre anni fa, ma deve guardarsi dalla concorrenza del Napoli e non solo

A volte ritornano. Anche a distanza di tre anni. La dirigenza del Milan in questo periodo sembra intenzionata a rispolverare la vecchia, ma sempre valida, agenda di mercato. Quella che all’alba della stagione 2019-20 contava su profili come Dani Olmo, Angel Correa e un giocane centrocampista, allora 20enne, di cui si diceva già un gran bene.

Il calciatore in oggetto, che nel frattempo ha fatto le sua proficue esperienze in Francia e Spagna prima di tornaare a casa, al Benfica, è ora nuovamente nel mirino del club meneghino. Che però deve guardarsi dai sondaggi che già alcuni club di Premier hanno fatto sul classe ’99. Nonchè dall’inserimento un po’ a sorpresa del Napoli. Che quando si tratta di investire su profili giovani e con un grande avvenire, non si tira mai indietro.

Tutti su Florentino Luis: Spalletti sfida Pioli

Secondo quanto riportato dal portale portoghese ‘Record‘, Florentino Luis sarebbe diventato oggetto di una battaglia di mercato che coinvolge Milan, Napoli e alcuni club di Premier League e della Liga spagnola. Già accostato con insistenza al Real Madrid proprio tre anni e mezzo fa – quando ancora faceva la spola, nel club lusitano, tra Giovanili e prima squadra – il centrocampista ha giocato in prestito al Monaco e al Getafe prima di tornare a casa. Dove sta brillando nel meccanismo quasi perfetto di Roger Schmidt.

Il lungo contratto – scadenza 2027 – che lega il lusitano al club delle Aquile non sembra scoraggiare le pretendenti. Anche perchè la storia recente del Benfica dimostra che, sebbene la bottega sia cara quando si tratta di cedere, chiunque può partire. Da Darwin Núñez per finire con Enzo Fernandez. Il valore del calciatore, in continua crescita, si attesta intorno ai 20 milioni, ma la società lusitana non lo farà partire per meno di 30. La lottaè aperta: tra Milan e Napoli e tra queste e le altre società europee che hanno fiutato la possibilità del grande colpo.