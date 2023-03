Dal modulo a Brozovic e Skriniar: Inzaghi allo scoperto

Inzaghi ultimamente deve avere a che fare con numerosi grattacapi. Tra questi ci sono le tante assenze a cui deve fare fronte: come risolverà?

L’allenatore dell’Inter ultimamente ha a che fare con numerose problematiche. Dal potenziale erede di Skriniar passando poi per altre potenziali mosse di mercato la carne al fuoco è tanta. Ma, almeno per il momento, si sta parlando della questione in maniera fortemente ipotetica.

La situazione dei nerazzurri ultimamente è soggetta a costanti pressioni. Sia per il campionato che per la Champions League. La partita contro lo Spezia potrebbe rappresentare per l’Inter un crocevia per il mantenimento della zona europea.

I temi trattati nel corso delle dichiarazioni prima del match con i liguri riguardano una serie di argomenti molto vasti tra loro. Ha parlato dello stato di forma di Lukaku, il cui previo recupero è ad oggi uno dei principali interessi della squadra. Far lavorare bene il belga sarà uno dei principali obiettivi del club.

Si è parlato poi di modulo, dove lo stesso tecnico ha specificato che a partita in corso è logico che le cose cambino. E che di questo dunque non bisognerebbe stupirsi. Mettere un attaccante in più alle volte viene vista come una scelta azzardata, ma fa tutto parte di un processo strategico ben definito.

Il grattacapo più grande, se non uno dei, deriva da Brozovic. Il centrocampista croato si trova ad oggi in una situazione particolare con i nerazzurri, che l’allenatore ha voluto “riassumere” come segue:

Sta lavorando molto bene e io sono soddisfatto. È entrato in campo benissimo contro il Porto e domenica con il Lecce: di giorno in giorno la sua condizione continuerà a migliorare e tornerà ad essere il giocatore che tutti conosciamo”.

Così viene riportato sul sito ufficiale dell’Inter, dal quale si potrà poi apprezzare anche un altro aspetto.

Inzaghi senza Skriniar: come farà?

Inzaghi dovrà disputare la partita contro lo Spezia senza la solida presenza di Milan Skriniar:

Chiaramente poi ognuno ha le sue qualità: in questo momento ho la fortuna di avere Darmian e D’Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all’assenza di Skriniar nel migliore dei modi”.

Da queste parole traspare grande ottimismo. Sembra infatti che i rincalzi ci siano eccome. Ciò non toglie che queste siano comunque assenze pesanti. Ma una squadra con così tanta qualità a propria disposizione non ha a che fare con così tanti problemi. Niente di irrisolvibile dunque.