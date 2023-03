Di Maria stende il Friburgo: Juve in allarme per Chiesa

Torna alla vittoria la Juventus targata mister Massimiliano Allegri, che abbatte il Friburgo in Europa League grazie al solito Angel Di Maria

La Juventus soffre, ma vince. Era ciò che contava stasera più di ogni altra cosa, anche per riscattare subito il ko per mano della Roma all’Olimpico. E alla fine i bianconeri si aggiudicano l’andata degli ottavi di finale di Europa League, battendo in pieno stile Allegri un Friburgo tosto e rognoso.

Anche in questo caso ci ha messo lo zampino un certo Angel Di Maria, autore di un’altra prestazione a dir poco sontuosa. È del ‘Fideo’, infatti, la rete decisiva che ha messo in ginocchio la compagine tedesca. Al minuto 53 della ripresa Kostic fa partire un cross dalla sinistra e l’argentino stacca di testa da vero bomber, infilando Flekken. Poco più tardi il direttore di gara, dopo una review al Var, annulla la marcatura di Holer, per via di un assist di mano involontario di Ginter.

Europa League, Juventus-Friburgo 1-0: il tabellino

I tedeschi, poi, non riescono a trafiggere il muro bianconero, con la ‘Vecchia Signora’ che dunque si porta a casa il primo round. Ma il vantaggio non è considerevole. Inoltre, Allegri dovrà fare i conti con le problematiche legate agli infortuni. Durante la prima frazione di gioco, il trainer toscano era stato costretto a sostituire al 23esimo Alex Sandro – che non era al meglio – a causa di un fastidio muscolare. Al posto del brasiliano è entrato Bonucci.

E nel finale tanto spavento per Federico Chiesa, il quale era subentrato al 67esimo rimpiazzando uno spento e Vlahovic. L’esterno si è accasciato a terra dolorante, dopo una torsione innaturale del ginocchio destro. Il classe ’97 successivamente è uscito dal campo, ma i cambi erano finiti quindi è stato costretto a rientrare giocando praticamente da fermo. Lo stesso calciatore era molto preoccupato: nelle prossime ore si capirà meglio l’entità dell’infortunio, che pare essere serio.

Juventus-Friburgo 1-0: 53′ Di Maria (J)