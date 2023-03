Allegri lo perde subito: altra tegola e cambio obbligato

Durante il primo tempo del match tra Juventus e Friburgo, Massimiliano Allegri è stato costretto a rinunciare ad una pedina per infortunio

Dopo il netto successo ottenuto dalla Roma ai danni della Real Sociedad, ora tocca alla Juventus prendersi la vittoria in Europa League. Abbattere l’ostacolo Friburgo all’Allianz Stadium è imprescindibile in vista del ritorno che si giocherà in Germania. E, ovviamente, segnare più di un gol farebbe comodo.

Bisogna, però, fare i conti con le problematiche legate agli infortuni. Mister Massimiliano Allegri, infatti, ha dovuto rinunciare ad Alex Sandro già al 23esimo della prima frazione di gioco, inserendo al suo posto Leonardo Bonucci per completare il trio di difesa. Il difensore brasiliano non era al meglio prima di questa sfida: anche nel corso della sfida contro la Roma all’Olimpico l’ex Porto era stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde per via di un problema muscolare.

Juventus-Friburgo, Alex Sandro dà forfait: cambio con Bonucci

Gli esami strumentali, però, avevano evidenziato l’assenza di lesioni muscolari nella regione degli adduttori. Ma adesso, evidentemente, il fastidio si è riproposto. Perciò, anche precauzionalmente, il tecnico livornese e il calciatore stesso hanno preferito non rischiare, sperando di aver evitato così guai più seri.

Probabilmente serviranno altri controlli per capire meglio l’entità dell’infortunio. Di conseguenza, bisognerà aspettare le prossime ore al fine di avere un quadro più chiaro della situazione. La Juventus, chiaramente, si augura che sia un qualcosa di risolvibile in poco tempo. D’altronde, siamo in una fase delicata della stagione e da qui in avanti sarà necessario l’aiuto di tutti. Vi terremo aggiornati.