Europa League, El Shaarawy e Kumbulla firmano il 2-0: Real Sociedad ko

Nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ottiene un prezioso 2-0 contro la Real Sociedad

Missione compiuta. Forse andando anche oltre le aspettative della vigilia. Reduce dalla battaglia di appena 4 giorni fa contro la Juve all’Olimpico, la Roma non sembra accusare la stanchezza mettendo in campo una prestazione gagliarda al cospetto della Real Sociedad, avversario considerato temibile alla vigilia.

I giallorossi fanno invece sembrare tutto facile, per lo meno relativamente, chiudendo la pratica della gara d’andata con un gol per tempo. Le reti portano la firma di El Shaarawy, al 13′ del primo tempo, e di Kumbulla al minuto 87. Ottimo viatico per la gara di ritorno, tra 7 giorni, nell’inferno dell’Anoeta di San Sebastian.

Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0: il tabellino

L’undici dello Special One ha mostrato grande abnegazione e spirito di sacrificio, limitando la pericolosità offensiva della formazione basca. La rete del ‘Faraone’ ad inizio gara ha messo subito sul giusto binario tattico la partita, che successivamente i giallorossi hanno condott con sicurezza, lasciando le briciole agli spagnoli. Il gol di Kumbulla a tre minuti dalla fine assume un’importanza vitale in vista della gara di ritorno, quando ai capitolini basterà eventualmente anche perdere con un solo gol di scarto.

Roma-Real Sociedad 2-0

13′ El Shaarawy, 87′ Kumbulla

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente (46′ Kumbulla) ; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 8 Matic, 92 El Shaarawy (60′ Spinazzola); 21 Dybala (88′ Bove), 7 Pellegrini (60′ Wijnaldum), 9 Abraham (60′ Belotti)

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 19 Celik, , 20 Camara, 59 Zalewski, 62 Volpato, 68 Tahirovic

Allenatore: Josè Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): 1 Remiro; 18 Gorosabel (83’Sola), 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 15 Rico; 8 Merino, 3 Zubimendi, 4 Illaramendi (75′ Mendez); 21 Silva (83’Turrientes); 14 Kubo (75′ Cho), 19 Sorloth (67′ Oyarzabal)

A disposizione: 13 Andoni Zubiaurre, 20 Pacheco, 12 Munoz, 17 Navarro, 16 Guevara, 7 Barrenetxea, 9 Fernandez.

Allenatore: Imanol Alguacil