Da Chiesa a Di Maria e Alex Sandro: l’esito UFFICIALE degli esami

Dopo il successo sul Friburgo, la Juventus deve fare anche i conti con le condizioni di alcuni big infortunati: arriva il comunicato del club

Una serata perfetta, visto la vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Ma, per la Juventus, arrivano notizie contrastanti per quanto riguarda i big che hanno avuto problemi fisici durante la partite di ieri sera.

C’è stata grande apprensione soprattutto per Federico Chiesa che, dopo mesi e mesi ai box per il grave infortunio al ginocchio, era rientrato sul rettangolo verde portando il suo apporto alla squadra bianconera. Questa mattina sia Federico Chiesa che Angel Di Maria sono stati sottoposti a degli accertamenti diagnostici presso il J|Medical, che hanno chiarito le condizioni dei due esterni di Allegri dopo essere usciti malconci dalla sfida di Europa League contro i tedeschi. Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra. Pertanto, le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Un discorso a parte riguarda invece Alex Sandro i cui accertamenti del caso hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Alex Sandro dopo la sosta: buone notizie da Chiesa e Di Maria

La ripresa agonistica, secondo quanto riferito, è prevista dopo la sosta per le nazionali per quanto riguarda il laterale verdeoro (a partire dal 1 aprile, in occasione di Juventus-Hellas Verona).

Per quanto riguarda Chiesa e Di Maria, invece, la situazione potrebbe essere meno grave del previsto. Perchè sia l’ala campione d’Europa con l’Italia che il ‘Fideo’ saranno sicuramente out con la Sampdoria ma non è escluso un recupero per il ritorno contro il Friburgo. Al massimo, il derby d’Italia con l’Inter potrebbe essere l’occasione giusta per rivederli in campo, per la gioia di Allegri.