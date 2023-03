Napoli-Eintracht, l’Assessore tuona: “Parole fuori luogo”

La decisione del Viminale di vietare la vendita dei biglietti di Napoli-Eintracht ai tifosi tedeschi non smette di far discutere

Ha fatto discutere, e continua ad essere motivo di continui interventi da parte delle Autorità – oltre che del club ‘penalizzato’ dalla decisione – l’ordinanza del Viminale che ha stabilito il diniego di accesso allo Stadio ‘Maradona‘ ai tifosi tedeschi. Che sarebbero accorsi per lo meno in 2600 ad assistere al return-match di Champions dell’Eintracht Francoforte contro il Napoli, previsto per il 15 marzo.

Dopo la dura presa di posizione del club tedesco, espressa con una nota ufficiale, e l’intervento diretto di un membro della presidenza della società teutonica, si sono levate voci di protesta anche da parte di Consiglieri Comunali della città di Francoforte. Gli omologhi italiani non si sono fatti pregare nel fornire la loro opinione al riguardo. L’ultimo esempio in ordine di tempo è quello di Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità e alla Polizia municipale, intervenuto ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Napoli-Eintracht, De Iesu tuona: “Tutela pubblica sopra ogni cosa”

“Il riferimento nell’ambito della decisione di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli ed all’amministrazione comunale fatto dall’Eintracht è fuori luogo. Si tratta di decisioni prese dal Viminale. Sono delibere che non vengono prese a cuor leggero, c’è un’attività approfondita, studiando potenziali effetti e conseguenze. Si prendono per la tutela della sicurezza pubblica. Il Prefetto ha preso la decisione di vietare la trasferta basandosi sulle rilevazioni dell’Osservatorio. Io rispetto le decisioni assunte da enti che hanno il compito di valutare, analizzare avendo una visione complessiva. Sopra ogni cosa c’è la tutela pubblica“, ha esordito De Iesu. “Se è stato deciso di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, ci sono ampie motivazioni. Lascio spazio alle decisioni della giurisdizione amministrativa. E’ un problema di tutela pubblica e la sicurezza cittadina, anche di chi non va allo stadio“, ha continuato.

“Festa Scudetto? Si sta già lavorando, ci saranno scelte strategiche. Le autorità, Questore e Prefetto, stanno lavorando per avere uno scenario. Ci saranno manifestazioni spontanee, soprattutto nelle aree centrali. Non sarà facile. Sono abituate a gestire situazioni di ordine pubblico, anche se questa sarà una esplosione globale, quindi la strategia dovrà essere molto attenta. Utilizzo del Maradona? Ci sono dei regolamenti e vanno rispettati. Le fan zone non esistono in nessuno degli stadi, soprattutto fuori Italia. Le scelte vanno rispettate perché frutto di analisi“, ha concluso.