Zaniolo già protagonista in Turchia: un gol che sa di rimpianti

Primo gol in Turchia per Nicolò Zaniolo: l’attaccante ex Roma è entrato nella ripresa, decidendo quasi subito il match di campionato con il Kasimpasa

Nicolò Zaniolo è già idolo in Turchia: gol al debutto ufficiale con la maglia del Galatasaray per l’attaccante che ha lasciato Roma nella scorsa finestra invernale di calciomercato, al termine di un lungo tira e molla.

Sono bastati pochi minuti in campo a Nicolò Zaniolo per lasciare il segno in Turchia: il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, lo ha mandato in campo all’inizio della ripresa della sfida interna col Kasimpasa. Entrato al posto di Yunis Akgun, l’attaccante ex Inter e Roma ha subito lasciato il segno: dopo soli dodici minuti trascorsi in campo, ha trovato il suo primo gol nel campionato turco.

Partito palla al piede da centrocampo, è andato a contrasto con due avversari. Milot Raschica gli ha riconsegnato il pallone e arrivato in area ha lasciato partire un sinistro di prima intenzione che ha lasciato senza scampo l’estremo difensore avversario Guvenc. Un gol bello quanto importante, non solo per Zaniolo, ma anche per la compagine di Istanbul, momentaneamente a più nove sul secondo posto occupato dal Fenerbahçe che però ha una partita in meno.

Zaniolo già protagonista col Galatasaray: gol al debutto in Turchia

Miglior debutto non poteva esserci per Nicolò Zaniolo, arrivato al Galatasaray poco più di un mese fa al termine di una operazione da trenta milioni di euro.

Dopo un divorzio tutt’altro che sereno con la Roma e – soprattutto – con la tifoseria giallorossa, ora il classe ’99 proverà a tornare ad alti livelli con la storica maglia del Galatasaray.