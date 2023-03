Il Milan pesca dal Chelsea: occasione da non perdere

Il calciomercato del Milan si trova attualmente davanti ad un bivio. Esiste tuttavia una piccola certezza che potrebbe rivoluzionare tutto

I rossoneri stanno imbastendo il loro mercato basandosi sulle tante occasioni che l’estero ha da offrire. I giocatori che sono sulla lista dei possibili partenti sono tanti, e capire quali sono i colpi di pura qualità non è difficile. Soprattutto al fronte di una dirigenza così esperta e navigata in tal senso.

Il prossimo approdo a Milano, sponda rossonera ovviamente, potrebbe provenire proprio dalla Premier League. Si tratta di un elemento davvero prezioso, ad oggi poco impiegato nella sua squadra attuale, ma che farebbe comodo a quasi qualsiasi squadra.

Tempo fa si era parlato di come il centrocampo della squadra di Pioli necessiti di nuovi innesti. Il rinnovo di Bennacer non basta, benché sia una garanzia solida. Bisogna puntare infatti ad altri elementi validi, che possano affiancarlo o farlo rifiatare al fronte degli impegni futuri.

Il nome in questione come detto sopra proviene dal campionato inglese. Il Chelsea ha una profondità di rosa decisamente diversa da quella del Milan. Ragion per cui gli esuberi sono maggiori. A livello numerico almeno. Basti pensare che solo nel reparto offensivo militano ben 9 giocatori.

Pochi altri club possono vantare simili numeri.

Loftus-Cheek in orbita Milan: occasione incredibile

Un giocatore del Chelsea incuriosisce molto il Milan. Si tratta di Loftus-Cheek, attualmente di proprietà dei Blues. Nel corso della stagione corrente il giocatore ha disputato 18 partite, ma la squadra potrebbe pensare di cederlo al fronte di un offerta vantaggiosa.

I rossoneri dal canto loro potrebbero farsi avanti a breve. Il centrocampista classe 1996 potrebbe essere in grado di dare maggiore “sostanza” al reparto che presenzia in mezzo al campo. Inoltre ha delle caratteristiche che in pochi hanno all’interno della rosa, dati i suoi 191 centimetri di altezza.

Andrebbe dunque a ricoprire un ruolo molto simile a quello di Bakayoko, ma con maggiore qualità per l’appunto.