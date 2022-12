Rinnovo Bennacer, il Milan accelera: agente in sede

Il Milan a colloquio con l’agente di Bennacer per il rinnovo del centrocampista algerino

Il Milan lavora intensamente sul mercato, non solo per quel che riguarda i possibili colpi, ma anche in merito ai rinnovi. La politica del club è quella di trattenere i pezzi grossi, mantenendo una continuità di progetto.

Il prossimo rinnovo potrebbe essere quello di Ismael Bennacer. L’agente del centrocampista algerino in questi minuti si è recato in sede, a Casa Milan, per un primo dialogo diretto con la società, in particolare con Paolo Maldini e Frederic Massara. Già nei giorni passati la società aveva mostrato una forte volontà di rinnovare il contratto di Bennacer, facendolo presente all’entourage del giocatore.

Milan, incontro con Bennacer per il rinnovo

L’incontro di questi minuti tra l’entourage di Bennacer e il Milan certifica la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme. L’ex Empoli ha dato priorità ai rossoneri, nonostante le diverse richieste di mercato.

I corteggiamenti per Bennacer non mancano, soprattutto da parte della Premier League: Arsenal, Liverpool e Chelsea in particolare modo. Il club rossonero ha tutte le intenzioni di procedere con un adeguamento del contratto del centrocampista, portandolo al livello dei più grandi della rosa. Un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione, come sottolinea ‘calciomercato.it’. Ad oggi Bennacer percepisce 1,5 milioni di euro, con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che può essere esercitata solo nella prima parte del calciomercato. Un elemento che potrebbe essere anche eliminato completamente col nuovo accordo.