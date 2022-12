Via libera: cessione per la firma di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è pronto ad annunciare la sua prossima squadra: arriva l’annuncio, pronta la cessione immediata per far posto al portoghese

Chiusa la parentesi in Qatar, con il Mondiale conquistato dall’eterno rivale Leo Messi, Cristano Ronaldo guarda al futuro. Non più in Premier League, visto l’amaro epilogo della sua esperienza all’Old Trafford.

Il portoghese è stato, negli ultimi mesi, è stato accostato a diverse realtà in Europa e non solo. Adesso, però, pare avvicinarsi alla soluzione definitiva che lo vedrà ancora protagonista, sebbene ben lontano dalla ‘sua’ Manchester. Il giornalista di ‘Fichajes.net’ Ekrem Konur, su Twitter, ha rivelato una notizia che potrebbe tracciare in via definitiva la strada verso la prossima squadra di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è separato, non senza polemiche, dal Manchester United e adesso è in cerca di nuova sistemazione. A quasi 38 anni, CR7 è pronto a quella che sarà probabilmente l’ultima sfida della carriera. Konur ha infatti rivelato che l’Al-Nassr, club che sta corteggiando da tempo l’attaccante lusitano e a cui avrebbe già proposto un contratto faraonico per le prossime stagioni, è pronto ad una cessione per fare spazio proprio all’arrivo immediato di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, l’annuncio è imminente

E chi saluterà l’Al-Nassr nei prossimi giorni potrebbe essere Vincent Aboubakar, attaccante classe 1992 che da circa un anno è mezzo è protagonista nel campionato saudita.

Il giornalista ha rivelato su Twitter: “Vincent Aboubakar sta pensando di andarsene perchè non è contento dell’Al-Nassr. Il club saudita vuole cedere l’attaccante e ascolterà le future offerte per l’attaccante camerunense”. Cristiano Ronaldo, fino a questo momento, ha collezionato 26 presenze tra Manchester United e Portogallo, con 6 gol e 4 assist vincenti. Il cinque volte Pallone d’Oro è pronto a tornare protagonista: l’Al-Nassr è vicinissimo ad abbracciare l’attaccante classe 1985.