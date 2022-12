La Serie A ringrazia Mbappè: sfuma il top club

Il futuro di Kylian Mbappè sotto la lente d’ingrandimento: svolta per la prossima squadra del francese, possono esultare anche le big italiane

Il Mondiale in Qatar si è chiuso, coronando il sogno di Messi e compagni che hanno riportato la coppa in Argentina. Nonostante ciò, in finale la stella di Kylian Mbappè ha brillato come ormai accade da anni a questa parte.

Il campione francese ha chiuso da capocannoniere della rassegna con 8 reti ( di cui 3 in finale) e due assist vincenti: un bottino notevole che conferma come Mbappè sarà tra gli assoluti protagonisti del prossimo decennio calcistico. L’attaccante ha compiuto ieri 24 anni ma, adesso, il suo futuro potrebbe tornare in discussione. Perchè nonostante un rinnovo faraonico da 50 milioni netti a stagione fino al 2025, l’ex Monaco secondo quanto riferito da ‘Sport’ vorrebbe lasciare a tutti i costi il PSG. Ed il motivo è chiaro: le promesse non mantenute dopo aver accettato il prolungamento rinunciando al trasferimento al Real Madrid. E tra le richieste di Mbappè vi sarebbe stata quella di avere una squadra più che competitiva per vincere tutto: il francese sente che, altrove, potrebbe fare un ulteriore passo verso la grandezza. E se il Real Madrid resta in primissimo piano, adesso anche il Manchester United pare intenzionato a farsi avanti.

Non solo Leao, Vlahovic e Osimhen: lo United pensa a Mbappe

Lo riporta ‘Teamtalk.com’ sottolineando come i ‘Red Devils’ abbiano la potenza economica per permettersi un post Cristiano Ronaldo di lusso. E Mbappè sarebbe diventato l’obiettivo numero uno.

Un’indiscrezione che farebbe felici anche le big di Serie A, visto che alcuni gioielli di Milan, Napoli e Juventus erano e rimangono sul taccuino di ten Hag. Da Leao a Osimhen, passando infine per Vlahovic: l’esborso economico per portare Mbappè all’Old Trafford priverebbe lo United di ogni possibilità di farsi avanti per le stelle ‘italiane’. Tutto dovrà ancora finire nero su bianco ed una vera e propria trattativa al momento non c’è: ma l’intenzione dei ‘Red Devils’ è chiara e anche il Real Madrid dovrà stare attento alle prossime mosse del club inglese nella corsa al cartellino di Mbappè.