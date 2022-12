Clausola choc, 110 milioni per la sorpresa del Mondiale

Il Mondiale è sempre una vetrina fondamentale per imporsi in maniera definitiva nel calcio che conta: clausola da 110 milioni, affare da urlo

Ora è tempo di tornare a pensare agli impegni dei club dopo la fine del Mondiale che ha visto il trionfo dell’Argentina. L’Albiceleste, guidata da un super Lionel Messi, ha finalmente alzato la Coppa del Mondo al cielo superando anche la Croazia durante il suo eccellente percorso.

Proprio contro i croati lo stesso Messi si è acceso con un assist al bacio ad Julian Alvarez dopo un’azione personale contro uno dei migliori calciatori della competizione, il centrale del Lipsia, Joško Gvardiol, appena classe 2002, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori difensori al mondo. Il croato si è arreso soltanto contro le qualità eccelse di Leo Messi, che l’ha portato a spasso in occasione di quel assist da urlo. Gvardiol è finito nel mirino delle big d’Europa per arrivare così a fare il salto di qualità nonostante sia un giocatore del Lipsia che ha lavorato sempre alla grande con i giovani.

Calciomercato, clausola da urlo per Gvardiol

Il Mondiale è stata per lui una vetrina fondamentale per imporsi a livello internazionale. In tanti hanno applaudito guardandolo durante le sfide della Croazia per esaltare le sue caratteristiche.

Come svelato dal giornalista di Sky Sport, Florian Plettenberg, Gvardiol ha una clausola rescissoria nel 2024 che si aggira inotrno ai 110 milioni. Successivamente sul suo profilo Twitter ha aggiunto: “Gvardiol diventerà il difensore più costoso della Bundesliga. Ci sono buone probabilità che il Lipsia lo tenga la prossima estate”. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti in vista del futuro con il suo futuro sempre da monitorare attentamente. Tante big d’Europa hanno già chiesto informazioni su di lui per rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane, ma già pronto per essere all’altezza della situazione anche in Champions League.