Conte batte un colpo: Juve anticipata, va al Tottenham

Il Tottenham di Conte sembra voler mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, con Allegri che vede sfumare uno dei suoi principali obiettivi

Mancano poco più di dieci giorni alla riapertura del calciomercato e alla ripresa del campionato di Serie A. La Juventus ha nel mercato l’unica arma per rinforzare la sua rosa e soprattutto la difesa, ma la potenza economica e finanziaria delle big europee potrebbe fare la differenza.

Antonio Conte sembra intenzionato a rovinare i piani del mercato in entrata di Massimiliano Allegri, alle prese con non poche defezioni in questa stagione difficile che ha visto i primi mesi di campionato un po’ burrascosi per i bianconeri.

Conte su Porro, Allegri rassegnato

Sembra proprio che la dirigenza del Tottenham abbia intenzione di fare un bel regalo di Natale ad Antonio Conte, ovvero il cartellino di Pedro Porro, terzino in forza allo Sporting CP. Trasferitosi dal Manchester City, Porro è esploso nel campionato portoghese e ha, comprensibilmente, attirato su di sé gli sguardi di molte big europee.

Tra queste c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha nel reparto arretrato uno di quelli da rinforzare maggiormente. Porro, nonostante sia un terzino, può agire anche da centrale ed è proprio per questo che Conte è sulle sue tracce. La valutazione del ragazzo si attesta sui 30 milioni e il suo contratto in scadenza nel 2025 permetterà allo Sporting di non fare sconti a nessuno. Il Totteham è intenzionato a rivoluzionare la rosa e partirebbe già da gennaio per affondare il colpo su Pedro Porro, il quale in questa stagione ha disputato 19 partite ufficiali firmando la bellezza di 9 assist e siglando anche un gol. Il ventitreenne spagnolo è sulla bocca di tutti e anche per il Tottenham non ci sarà vita facile, perché tra le concorrenti principali, oltre alla Juventus, ci sono anche Real Madrid e Barcellona.