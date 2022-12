“Ci vogliono almeno 35 milioni”: l’annuncio che spaventa l’Inter

Il noto agente di mercato, Fabrizio Ferrari, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione in onda su Twitch TvPlay.

Il mondiale che si è appena concluso, ha messo in mostra molti calciatori che ora sono finiti sui taccuini dei più grandi club europei.

Tra i calciatori che hanno ben figurato in Qatar troviamo Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino classe 2000 di proprietà dell’Angers. L’agente di mercato Fabrizio Ferrari, sul canale Twitch TvPlay, ha detto la sua sull’interesse dei top club europei, dichiarando che “Ounahi è sulla bocca di tutti, partendo dal Barcellona, di tedesche di prima fascia e dell’Inter. Stiamo parlando di un giocatore che ha valicato ogni tipo di barriera nel calcio”.

Fabrizio Ferrari a TvPlay: “Per Ounahi servono almeno 35 milioni”

Ferrari ha parlato anche del costo del cartellino che, ovviamente, con il mondiale è lievitato. Il noto agente, infatti, ha aggiunto che “Ounahi se lo chiedevi prima del Mondiale lo prendevi a meno di venti milioni, adesso sotto i trentacinque milioni non vale la pena nemmeno chiamare”.

Ferrari ha parlato anche di Marcus Thuram, che interessa e non poco alle big del nostro campionato, sopratutto all’Inter. L’agente, sempre a TvPlay, sul calciatore che milita nel Borussia Mönchengladbach ha dichiarato che “Thuram? Lo conosco abbastanza ma non benissimo, gioca in Bundesliga. È un giocatore molto forte, ha un bel fisico. Nella Francia veniva un po’ penalizzato in un sistema a tre in attacco. Se Inzaghi lo vuole, ci hanno fatto un pensiero serio, è per farlo giocare da seconda punta. Credo che possa essere quella la motivazione. Andrebbero a diversificare la rosa rispetto alle caratteristiche degli altri attaccanti. Si tratta di un investimento importante, non è che te lo regalano”.