Lukaku ha le valigie pronte: c’è un problema per il belga

Lukaku si trova attualmente in una situazione molto particolare. Il mercato per lui non è molto chiaro, così come la squadra in cui giocherà

Big Rom sta vivendo un periodo colmo di insidie. A livello di forma sembra aver ritrovato la giusta condizione, quantomeno in zona gol. Il problema purtroppo è un altro. Ed è, ovviamente, di natura economica. Facendo un piccolo passo indietro, è doveroso riportare la propria mente al periodo estivo del 2022.

Periodo che tutti quanti ricorderanno per via del ritorno del belga in Italia. Operazione che nessuno credeva possibile, considerando l’addio dopo Conte non propriamente dal lieto fine. Ma si sa, il calciomercato certe volte può essere capace di stupire. E questa volta non ha fatto alcuna eccezione.

Di recente sembrerebbe essere arrivata un’offerta da parte di una big. Cosa che in ottica di mercato allontana ancora di più il giocatore dall’Inter. Ovviamente la società non può fare altro che prenderne atto. E darsi alla ricerca forsennata di un sostituto.

Ma come detto sopra, i problemi nel suo caso sono decisamente altri. Si tratta infatti di un grosso peso economico, che viene sopportato a fatica dai nerazzurri. E la cosa ancora più clamorosa, è che non sono gli unici a patire tale situazione: ecco perché.

Lukaku vaga senza meta: dove giocherà?

Il percorso di Romelu Lukaku si trova attualmente in perfetta sintonia con i tipici viaggi senza meta. Con la sola e unica differenza che il sentimento principale, almeno in questo caso, non è sicuramente la spensieratezza. Anzi, i problemi sono tanti.

Stando a quanto viene riportato dal Dailymail, il costo del belga a livello di gestione è di 300 milioni di sterline. Ciò implica che l’Inter se ne voglia sbarazzare così come il Chelsea, dato che non possono permettersi un esubero così “importante” vista anche la profondità della rosa in attacco.