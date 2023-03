Lukaku di nuovo in rottura con l’Inter: c’è l’offerta della big estera

Lukaku si trova nuovamente ad avere problemi con l’Inter. Ragion per cui la sua destinazione potrebbe cambiare ancora: ecco dove andrà

Il ritorno dell’attaccante belga a Milano, sponda nerazzurra, non ha prodotti i risultati sperati. Dopo la splendida stagione disputata con Antonio Conte, incorniciata con la vittoria dello scudetto, l’attaccante ex Chelsea non sembra più aver ritrovato la sua condizione ideale.

Condizione che lo aveva reso molto presto come una delle prime punte dal killer instinct più letale di tutta la Serie A. Per lui ogni pallone vagante in area piccola era un gol quasi certo, e questo era un postulato di cui gli avversari erano a conoscenza.

Ma fermarlo era davvero difficile. I numeri parlano in maniera chiara. In quel fatidico anno l’attaccante realizzò ben 24 reti e 10 assist in 36 presenze. Numeri da fuoriclasse di caratura internazionale, che purtroppo non hanno trovato alcun riscontro dopo il suo ritorno a Londra.

Stesso discorso per il terzo capitolo della storia interista, che ad oggi è solamente una pagina amara da chiudere col punto finale. In questo senso il mercato estero potrebbe fornire maggiori indizi a riguardo. Inzaghi lo impiega relativamente poco, trovandosi a disposizione un Edin Dzeko decisamente più in forma.

Il ribaltone riguardante il belga ha sconvolto tutto l’ambiente. Ad oggi però le preoccupazioni sono altre. Le sirene del Real Madrid potrebbero aver tuonato sulla dirigenza con fare particolarmente irruento. A certe proposte non si è mai pronti a sufficienza, dunque un po’ di sgomento è più che legittimo.

La fonte in questione ha specificato come i Blancos potrebbero farsi avanti per l’attaccante a breve. Il forcing avviato su Dusan Vlahovic non sembra bastargli: vogliono di più. E faranno presumibilmente qualsiasi cosa per portare a termine la trattativa.

Quando certi club si fanno avanti, è molto raro che l’altra squadra riesca a desistere.

Real Madrid su Lukaku: ecco l’offerta

Romelu Lukaku potrebbe approdare al Real Madrid nel giro di pochi mesi. A sostenerlo c’è Futbol Total tramite un tweet apposito. Non è una novità che il bomber nerazzurro sia appetibile per molte squadre. E potrebbe essere proprio la Spagna l’ambiente da cui ripartire.

In Italia l’attaccante non si sta trovando affatto bene, ed è chiaro che – infortuni a parte – sia un problema soprattutto di ambiente. Dunque cambiare aria per lui sarebbe quasi terapeutico, da un certo punto di vista. Chiunque sa già qual è il suo potenziale, e se dovesse riuscire ad esprimerlo sarebbero guai per quasi qualsiasi difesa.