Arnautovic ritorna in Premier League: c’è l’interesse di una big

Arnautovic è una risorsa davvero preziosa per il Bologna. Purtroppo però sta vivendo un periodo davvero complicato a livello professionale

Allo stato attuale l’attaccante austriaco si trova ai ferri corti col suo allenatore, Thiago Motta. In caso di approdo all’Inter probabilmente per la prima punta ex nerazzurra si potrebbe anche considerare di rimanere con i felsinei. Ma in caso di permanenza, a malincuore, l’addio sarebbe quasi scontato.

Le numerose divergenze che hanno avuto i due ad oggi sono difficili da riparare. Quanto è stato detto e ciò che è stato fatto hanno creato una profonda divisione. Ragion per cui le due parti stanno pensando di dividere le loro strade. La lunga carriera del giocatore lo ha portato a giocare quasi ovunque.

In particolar modo in Inghilterra, dove le casacche di Stoke City e West Ham sono state onorate nel migliore dei modi. Stavolta ci potrebbe essere un glorioso ritorno. Ad affermarlo è il quotidiano spagnolo Fichajes, che ha divulgato una notizia circa un possibile interesse per l’attaccante da parte di una big della Premier.

Questo è un affare che, se si dovesse concretizzare, farebbe contenti tutti. In primis il Bologna, che avrebbe modo di monetizzare con un giocatore ormai non più totalmente nel fiore degli anni. Il suo contributo tecnico è fuori da ogni discussione, ma alle volte i bilanci hanno la priorità su tutto. Perfino sul campo.

Manchester United su Arnautovic: ecco l’accordo

La squadra che si è interessata al cartellino di Marko Arnautovic sembra essere proprio il Manchester United. I Red Devils sono infatti alla ricerca di una prima punta autentica, e potrebbero puntare sul centravanti del Bologna per fare reparto.

Il suo contratto a quanto si legge scadrà nel 2025, il che potrebbe portare il club inglese a pagare a prezzo pieno il suo eventuale trasferimento. Ma visti i 33 anni di età e la potenziale complicità del giocatore, potrebbero clamorosamente cavarsela con poco.