Aouar ha preso la sua decisione: c’è anche la conferma

Aouar è un giocatore dal profilo tecnico molto interessante. Mezza Europa è sulle sue tracce, ma una big italiana potrebbe spuntarla

In ambito Nazionali i giocatori vengono talvolta messi davanti a delle scelte infelici. Molto spesso di grande responsabilità, considerando che da certe decisioni deriva il loro futuro. E certe scelte non sono mai facili da prendere. Specie se questo nefasto compito spetta loro in età giovanile.

Questo è ciò che è successo al giocatore menzionato nel titolo. Si tratta di Houssem Aouar, fantasista di proprietà dell’Olympique Lione. Nonostante la sua giovane età ha un bagaglio tecnico davvero vasto, che gli permette di esprimersi al meglio in (quasi) qualsiasi contesto.

Classe 1998, è un giocatore in grado di fornire alla squadra per cui gioca un contributo tecnico davvero considerevole. Con la sua qualità palla al piede è in grado di saltare l’uomo agevolmente. Spesso e volentieri è stato “canzonato” dai tifosi, reo di essere alle volte troppo poco concreto nella giocata.

Ma quando si accende, come si dice in gergo, non ha rivali. Un talento dall’estro così creativo farebbe comodo a qualsiasi squadra, tanto che le richieste nei suoi confronti sono numerose. Tra queste figura anche una squadra italiana, che giustamente sta iniziando a sondare il terreno in virtù della prossima stagione.

Ormai è risaputo. Il giocatore si libererà a parametro zero nel mese di giugno. Data cruciale per via della scadenza di numerosi contratti. Il suo nome è di recente tornato in voga per via di un’altra notizia. Di recente ha infatti deciso di vestire la maglia dell’Algeria, abbandonando quindi la Francia come sua destinazione principale.

Si tratta di una notizia nella notizia, sostanzialmente. Le pretendenti a suo carico sono numerose, e chissà che questo cambio di Nazionale non possa influire in qualche modo.

Aouar nel mirino di mezza Europa: c’è anche la Roma

Come da titolo anche la Roma è sulle tracce di Aouar. La squadra allenata da Mourinho sta infatti cercando un fantasista del suo calibro, che possa arrivare a dare maggiore qualità ad un reparto che non brilla certamente per questa caratteristica.

Benché ci siano elementi come Dybala in grado di contribuire eccome in tal senso. Ma una freccia in più nel proprio arco può sempre servire, soprattutto se ciò non comporta alcun tipo di investimento economico. Un parametro zero di qualità, in grado di dare garanzie e con ancora poca concorrenza. Per il momento almeno.