Il nuovo Portogallo riparte da Ronaldo: “È coinvolto”

Il Portogallo è intenzionato seriamente a ripartire con Ronaldo, il quale è stato di recente convocato dalla Nazionale lusitana

Il fuoriclasse portoghese per tutti i tifosi è un idolo ancora oggi. Si tratta di una leggenda del calcio mondiale, ragion per cui la sua patria lo apprezza ancora di più. Gli anni ovviamente sono passati anche per lui, ma questo non lo ha mai destabilizzato in maniera significativa.

E questo il nuovo tecnico del Portogallo lo sa bene, il quale ha deciso clamorosamente di convocarlo. Inizialmente si pensava che avesse rifiutato l’importante proposta che gli è stata fatta, ma così non è stato. L’esperienza in Arabia comunque non lo ha fatto sparire dai radar come in molti pensavano. Anzi.

Come tutti sanno in Portogallo è approdato il CT Martinez, ex tecnico del Belgio. Questo oltre a garantire un nuovo assetto alla squadra ha anche permesso di riconvocare CR7 nel team. Una vera e propria gioia provata da tutti i tifosi, i quali non speravano affatto in un suo ritorno. Sembrava impossibile che potesse accadere.

Così non è stato, ed eccolo qua. Pronto ancora una volta a trascinare i suoi verso grandi traguardi. Ad aver riportato la notizia, tra le tante fonti, è stato il sito di Tuttomercatoweb.

Ronaldo ancora in Nazionale: notizia clamorosa

La notizia circa il ritorno di Ronaldo in Portogallo ha colpito i tifosi come un fulmine a ciel sereno. Questa volta in senso positivo. All’età di quasi 40 anni nessuno si sarebbe mai aspettato un suo ritorno, ma la smentita non ha tardato ad arrivare.

Il suo CT ha affermato quanto segue: “Non guardo l’età, penso che Cristiano abbia l’opportunità di aiutare la squadra e trasmettere l’esperienza maturata nella sua carriera. Ma è uguale a tutti gli altri“. Insomma, un attestato di stima davvero notevole nei suoi confronti.