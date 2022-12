Ronaldo rifiuta i 200 milioni 💸: ecco dove giocherà CR7 😦

C’è grande curiosità di sapere quella che sarà la prossima tappa della carriera di Cristiano Ronaldo: CR7 ha preso una decisione definitiva

Dove proseguirà la carriera di Cristiano Ronaldo? Quale club acquisterà il cartellino di CR7 a parametro zero? Tale quesito attanaglia le menti di tantissimi tifosi in tutto il mondo. D’altronde, è di una leggenda vivente che stiamo parlando, tant’è che il nome del fenomeno portoghese continua a fare parecchio rumore anche nel calcio che conta. Per giunta, la superstar sta dando prova di poter dire ancora la sua a certi livelli durante il Mondiale in Qatar attualmente in corso.

Nonostante ciò, il classe ’85 è entrato a tutti gli effetti nella lista dei calciatori svincolati, dopo la rescissione consensuale del contratto col Manchester United. Decisiva, in tal senso, l’intervista rilasciata a ‘Talk TV’, nella quale l’ex Juventus ha riservato parole abbastanza forti nei confronti dei ‘Red Devils’ e del tecnico Erik ten Hag. Non c’era altra strada se non quella di interrompere subito il rapporto, senza aspettare la scadenza naturale dell’accordo scritto prevista per giugno 2023. Ronaldo ora è concentrato a pieno sull’impegno con il Portogallo, sperando di arrivare fino in fondo e sollevare da capitano l’ambita Coppa del Mondo. Ma, chiaramente, Jorge Mendes, si è già attivato da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione che possa accontentare il suo assistito.

Calciomercato, Ronaldo rifiuta l’Al-Nassr: vuole giocare in Champions

Nelle scorse ore si è parlato di una ricchissima offerta proveniente dall’Arabia e, più nello specifico, dall’Al-Nassr. Sul piatto ben 200 milioni di euro a stagione per due anni, comprensivi anche di guadagni da vari sponsor. Una cifra da capogiro, di fronte alla quale praticamente tutti direbbero sì. Tutti, però, tranne CR7: stando a quanto riferisce il ‘Sun’, infatti, l’attaccante avrebbe deciso di rifiutare, poiché intende proseguire l’avventura in Champions League. La volontà chiara e, a quanto pare, definitiva è trovare un club che militi nella massima competizione europea. Compito arduo per Mendes: dopo i Mondiali ne sapremo di più.