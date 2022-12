Scambio e doppia beffa per la Juventus: pronto ad abbracciare Ancelotti

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società iniziano a programmare il proprio calciomercato del presente e del futuro.

Con il mondiale in Qatar che si è preso la scena, le società possono iniziare a programmare il calciomercato sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite. I grandi top club europei, infatti, sono alla ricerca di calciatori dalle grandi qualità, in grado di rinforzare sensibilmente la propria rosa.

E’ il caso del Real Madrid, che vuole rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Il reparto che i blancos intendono rinforzare è l’attacco, e si stanno muovendo sia per la sessione invernale che, ricordiamo, partirà a gennaio, e sia per la sessione estiva in vista della prossima stagione. Proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, il Real sembra avere le idee ben chiare sul calciatore da inserire in rosa.

Il Real piomba su Nico Williams: ipotesi scambio

Il calciatore che i merengues stanno monitorando costantemente è Nico Williams, attaccante spagnolo classe 2000 dell’Athletic Bilbao. Il ragazzo si sta mettendo in grande mostra, con 4 gol realizzati e 5 assist serviti in 20 partite, sia con il club che con la nazionale al mondiale. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, l’Athletic Bilbao non si priverà facilmente del proprio gioiello. La carta che Florentino Perez potrebbe giocare è quella di Alvaro Odriozola, che interessa e non poco ai baschi. In caso la trattativa dovesse concretizzarsi, sarebbe una doppia beffa per la Juventus, in quanto interessata ad entrambi i calciatori. La sosta per il mondiale potrebbe essere l’occasione giusta per avviare i contatti e cercare di imbastire una trattativa. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, con le big d’Europa che iniziano a programmare il presente e, sopratutto, il futuro.