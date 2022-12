Mondiali 2022 | La Germania saluta il mondiale: impresa del Giappone che sorpassa la Spagna

Impresa strepitosa del Giappone, che batte la Spagna e chiude prima nel girone. Germania clamorosamente eliminata, con le furie rosse che chiudono al secondo posto.

Il primo tempo si apre con il Giappone subito pericoloso grazie a Ito, ma la sua conclusione termina abbondantemente sul fondo. All’11° minuto, però, la Spagna passa in vantaggio grazie a Morata che, servito in maniera perfetta da Azpilicueta, di testa batte l’estremo difensore giapponese. Nel primo tempo non succede più nulla, e si chiude con le furie rosse avanti 0-1.

La ripresa si apre con il Giappone che trova il pareggio al 48° grazie Doan che, con una grande conclusione da fuori area, batte Simon che non può nulla. Appena tre minuti più tardi e i giapponesi trovano il gol del 2-1 grazie a Tanaka. Il direttore di gara in un primo momento annulla la rete ma, dopo un lungo consulto con il Var, torna sui suoi passi e concede il gol del sorpasso. La Spagna ci prova ma il Giappone difende in maniera perfetta, trovando una qualificazione impensabile ad inizio mondiale.

La vittoria non basta: la Germania saluta clamorosamente il mondiale

La gara si apre con la Germania avanti dopo soli dieci minuti grazie a Gnabry che, servito perfettamente da Raum, svetta di testa e batte un incolpevole Keylor Navas. Al 14° minuto ci prova Goretzka, ma un intervento strepitoso di Navas gli nega la rete del 2-0. Sul finale di primo tempo si fa vedere la Costa Rica, ma Manuel Neuer compie un miracolo su Spence. Termina con i tedeschi avanti 0-1 la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con la Costa Rica che trova il pareggio al minuto 58 grazie a Tejeda che, da pochi passi, non lascia scampo a Neuer. Al minuto 61 ci prova Musiala, ma la sua conclusione termina contro il palo. Al 71° accade l’incredibile, con la Costa Rica che trova il vantaggio grazie a Vargas, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore e a non lasciare scampo al portiere tedesco. Dopo soli due minuti, però, Kai Havertz si fa trovare pronto in area di rigore e, da pochi passi, batte un incolpevole Navas. All’85° la Germania trova il gol del 2-3 ancora grazie a Havertz, che con una grande conclusione batte Navas. In pieno recupero i tedeschi trovano il definitivo 2-4 grazie al gol di Fullkrug. Termina sul risultato di 2-4 per la Germania una partita combattuta e ricca di emozioni.

Nonostante la vittoria, la Germania abbandona clamorosamente il mondiale. I tedeschi, infatti, terminano al terzo posto dietro Giappone e Spagna. La Spagna, invece, nonostante la sconfitta, riesce ad accedere agli ottavi come seconda. Il Giappone, a sorpresa, chiude al primo posto il girone.