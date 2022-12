Leao allontana Lautaro 😵: anche l’ex Inter nell’intreccio di mercato 📞

L’esterno rossonero spinge l’argentino verso la cessione, intanto rispunta una vecchia conoscenza nerazzurra nell’intreccio di mercato del Milan

Il nome di Rafael Leao è sulla bocca di tutti. Da un lato per le prestazioni superlative cui il talento portoghese ha abituato tifosi e addetti ai lavori, sia con la maglia del Milan che con quella della Nazionale portoghese; dall’altro, come logica conseguenza, per la delicata situazione legata al rinnovo del contratto con il club rossonero.

Tra le parti ci sarebbe ancora un po’ di naturale distanza, legata alle richieste ben oltre i limiti immaginabili da Maldini e Massara sull’ingaggio, ma Leao ci spera. Intanto, le ricche pretendenti del panorama calcistico europeo hanno iniziato a mostrare i primi segni di interesse effettivo per il cartellino dell’esterno d’attacco: tante le inglesi, come Chelsea, Manchester United e City, ma occhio soprattutto al Paris Saint-Germain.

Calciomercato, Icardi mezzo d’arrivo per Leao: intanto Lautaro è vicino alle inglesi

I francesi potrebbero lanciare un’offerta ineguagliabile da 90 milioni di euro più il cartellino della vecchia conoscenza nerazzurra Mauro Icardi, oggi in prestito al Galatasaray. Così facendo, ci sarebbe la strada spianata per far sì che le inglesi virino la propria attenzione su un’altra opzione molto calda: quella di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, punta di diamante dell’organico in mano ad Inzaghi, varrebbe per la dirigenza non meno di 80 milioni. Ma le richieste esplicite potrebbero far lievitare ancora il costo. Una cifra abbordabile per la quale si fionderebbe anche il Tottenham di Conte, da sempre suo estimatore.